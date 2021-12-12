Тонны фальсификата и накрутка на продуктах: как обманывают украинцев перед Новым годом

В магазинах под Новый год стоит быть бдительнее / УНИАН

В канун новогодних праздников торговые сети предлагают множество акций и предпраздничных распродаж. Однако очень частом за таким "жестом" скрывается схема мошенничества и обмана покупателей.

К примеру, акции на кассе может оказаться далеко не теми по ценам, что на прилавках. Поэтому стоит быть очень бдительными при расчете.

Как пишет OBOZREVATEL со ссылкой на слова исполнительного директора Союза потребителей Украины Максима Несмиянова.

На данный момент в Украине массово продают фальсифицированные икра и алкоголь. Икра стоит 140 грн за баночку. Она якобы российского производства. Однако эксперты выяснили, что на самом деле все это – белковая икра.

"Вам продают не икру, а подделку. Не настоящий алкоголь, а фальсификат. Дай бог, чтобы не суррогат. От фальсификата болит голова, а от суррогата люди иногда и умирают", - говорит Несмиянов.

Реклама

Также эксперт утверждает, что в большинстве случаев фальсификат продают в обычных магазинчиках. Крупные торговые сети составляют порядка 40% общего рынка. 60% рынка – это маленькие магазины, базары, ярмарки, стихийная торговля.

"Мы были в Запорожье. Заходим в магазин – несколько видов поддельного белорусского масла. Следующий магазин – фета, молочная подделка, следующий – поддельная колбаса, не высший сорт, а какой-то мясодержащий продукт. Не кофе Lavazza, а подделка в старых упаковках. Не оливковое масло, а непонятно что. И понеслось", - добавил эксперт.

Если говорить о подарочных наборах сладостей, то, как правило, собрать коробку конфет самостоятельно обойдется на 1/3 дешевле, нежели купить готовую упаковку.

Та же самая ситуация и с ценами на одежду. По словам экспертов, в канун Нового года она дороже, чем обычно. Скидки придут под конец января.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине стремительно растут цены на все продукты и на топливо, в том числе. Эксперты попытались сделать прогноз о том, что же будет дальше, и чего ждать украинцам. Однако перспективы, мягко говоря, не радужные.

Читайте также: