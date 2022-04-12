Тука рассказал, можно ли достучаться до одурманенных пропагандой россиян

Георгий Тука / Главред

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц и бывший луганский губернатор Георгий Тука, отвечая на вопрос читателя на Главреде, сказал, что на сегодняшний день украинцы никак не могут пробиться к одурманенному пропагандой сознанию россиян.

"На сегодняшний день, к сожалению, практически невозможно. Потому что около 90% опрошенных россиян получают информацию исключительно из федеральных телеканалов. В таких обстоятельствах и при такой изоляции, как сейчас, для россиян невозможно достучаться. К изменению мировоззрения россиян приведет исключительно военное поражение", ‒ сказал Тука.

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Напомним, ранее известный продюсер украинского происхождения Александр Роднянский на своей странице в Instagram объяснил главные механизмы пропаганды в РФ относительно войны в Украине.

"Важнейшим требованием является запрет на использование слова "война". Следует максимально сократить использование словосочетания "боевые действия". Вместо этого надо говорить "специальная операция", "освободительная миссия". Дополнительная важность словосочетания "спецоперация" объясняется тем, что на нее не могут отправить срочников. Украину надо показывать именно "воинствующей". Например, в Киеве, предлагает методичка, "раздают оружие всем желающим", "это прямой путь в Алеппо, к разбоям, бандитизму", – отметил он.

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