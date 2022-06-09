"Тут даже медуз нет": как выглядит "вымершая" Кирилловка из-за оккупантов

Кирилловка / скриншот

Знаменитый курортный городок Кирилловка в Запорожской области опустел из-за войны России против Украины.

Там не только нет туристов, но даже и местных жителей нет.

Как рассказывают местные, поселок оккупирован Россией, базы отдыха не работают. В Кирилловке нет связи.

"В начале сезона этим летом вместо толпы туристов – пусто. Все базы отдыха закрыты, никто не продает рыбу и фрукты на обочинах, рынки и магазины не работают. Кажется, что там все вымерло", - говорят жительница Мелитополя, которая показала опустевшие улицы.

По словам женщины, июнь-2022 самый теплый за последние годы, в море нет медуз, однако почти никто не купается. Рыбаков в море тоже нет.

"По улицам ходят только местные жители. На автовокзале пусто, аквапарк, лунапарк и дельфинарий закрыты. В поселке нет связи", - говорит она.

Женщина рассказала, что ее Киевстар не работает. Оккупанты выдавали российские SIM-карты, но они закончились.

Что происходит в Кирилловке

Что происходит в Херсонской и Запорожской областях

Россия 2 марта захватила Херсон и продолжает контролировать город и значительную часть Херсонщины.

Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям в Херсонской области и освободили 20 населенных пунктов. Украинские войска двигаются на юг региона.

Российские оккупационные военные силы контролируют часть Запорожской области, однако областной центр – Запорожье – под контролем Украины. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что войска РФ ставят перед собой задачу захвата Запорожья и усиливают свое давление в данном направлении.

Смотрите онлайн новости Херсон

Читайте также: