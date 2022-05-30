Тыл врага "смешает с землей": эксперт показал, куда достанет американская MLRS

Поставки американских РСЗО украинской армии могут изменить динамику войны, уверен Томас Тейнер.
Американские реактивные системы залпового огня M142 HIMARS или M270 на вооружении ВСУ способны уничтожать командные пункты и линии снабжения РФ без страха быть уничтоженными контрбатарейной борьбой.
Как пишет в Twitter военный эксперт Томас Тейнер, М142 и М270 отличаются мобильностью и количеством ракет в пакете. Они имеют большое количество преимуществ над Ураганами и Смерчами, которыми располагают оккупанты РФ.
Он напомнил, что для перезарядки советских РСЗО нужно от 20 минут до 40 минут. Перезарядка обоих американских РСЗО занимает всего 5 минут.
Вместе с перезарядкой РСЗО РФ могут дать в лучшем случае один залп в час. Американским системам нужно 1 минуту, чтобы быть готовым к стрельбе.
Как работает американская РСЗО:
- дрон фиксирует цель
- отправляет GPS-координаты на установку
- установка готова вести огонь
- M142 или M270 способны делать 5-6 залпов в час.
Эксперт пишет, что реальная дистанция максимальной стрельбы ракет превышает 70 километров.
Одна установка сможет не только достать практически по любой российской позиции, но и сможет поражать важные пути сообщения — Антоновский мост возле Херсона и Каховскую дамбу возле Новой Каховки.
Украинские военные также смогут уничтожить ключевые узлы сообщения ВС РФ в Харьковской области в Волчанске и Купянске. Последняя в частности служит для снабжения группировки в Изюме.
Автор убежден, что поставки американских РСЗО украинской армии может изменить динамику войны.
"Каждая русская атака будет отбита, каждая русская точка снабжения будет уничтожена. А мы уже знаем, что Россия не может продвинуться дальше, чем на 80-90 км пунктов снабжения", — подчеркивает автор.
HIMARS M142
Американская ракетно-артиллерийская система повышенной мобильности на колесном шасси M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) – это высокомобильная система, предназначенная для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также для оказания огневой поддержки своим подразделениям.
Она может вести огонь управляемыми и неуправляемыми ракетами. При этом на пятитонном грузовике в первой версии HIMARS размещалось шесть тактических ракет или одна оперативная ракета ATACMS M-140.
РСЗО способна наносить удары ракетами дальностью до 300 километров.
На европейском театре военных действий ракета Precision Strike Missile класса "земля-земля" (которую может использовать HIMARS) станет "убийцей российских систем противовоздушной обороны (например, С-400 "Триумф") или комплексов "Искандер", а в Тихом океане ее целью станут китайские боевые корабли, считают военные обозреватели.
Характеристики:
- Масса, кг 11 000
- Запас хода, км 480
- Основное вооружение 6 ракет РСЗО типа MLRS или 1 тактическая ракета типа ATACMS
- Экипаж (расчёт), чел. 3 (оператор, водитель, командир расчета)
- Калибр, мм 227 мм
- Скорострельность выстрелов/мин 1, 2, 3, все 6
- Прицельная дальность, м от 2 км до 300 км
- Максимальная дальность, м 300 км.
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