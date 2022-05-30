Тыл врага "смешает с землей": эксперт показал, куда достанет американская MLRS

HIMARS / shephardmedia.com

Американские реактивные системы залпового огня M142 HIMARS или M270 на вооружении ВСУ способны уничтожать командные пункты и линии снабжения РФ без страха быть уничтоженными контрбатарейной борьбой.

Как пишет в Twitter военный эксперт Томас Тейнер, М142 и М270 отличаются мобильностью и количеством ракет в пакете. Они имеют большое количество преимуществ над Ураганами и Смерчами, которыми располагают оккупанты РФ.

Он напомнил, что для перезарядки советских РСЗО нужно от 20 минут до 40 минут. Перезарядка обоих американских РСЗО занимает всего 5 минут.

Вместе с перезарядкой РСЗО РФ могут дать в лучшем случае один залп в час. Американским системам нужно 1 минуту, чтобы быть готовым к стрельбе.

Как работает американская РСЗО:

дрон фиксирует цель

отправляет GPS-координаты на установку

установка готова вести огонь

M142 или M270 способны делать 5-6 залпов в час.

Эксперт пишет, что реальная дистанция максимальной стрельбы ракет превышает 70 километров.

Одна установка сможет не только достать практически по любой российской позиции, но и сможет поражать важные пути сообщения — Антоновский мост возле Херсона и Каховскую дамбу возле Новой Каховки.

Украинские военные также смогут уничтожить ключевые узлы сообщения ВС РФ в Харьковской области в Волчанске и Купянске. Последняя в частности служит для снабжения группировки в Изюме.

Автор убежден, что поставки американских РСЗО украинской армии может изменить динамику войны.

"Каждая русская атака будет отбита, каждая русская точка снабжения будет уничтожена. А мы уже знаем, что Россия не может продвинуться дальше, чем на 80-90 км пунктов снабжения", — подчеркивает автор.

HIMARS M142

Американская ракетно-артиллерийская система повышенной мобильности на колесном шасси M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) – это высокомобильная система, предназначенная для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также для оказания огневой поддержки своим подразделениям.

Она может вести огонь управляемыми и неуправляемыми ракетами. При этом на пятитонном грузовике в первой версии HIMARS размещалось шесть тактических ракет или одна оперативная ракета ATACMS M-140.

РСЗО способна наносить удары ракетами дальностью до 300 километров.

На европейском театре военных действий ракета Precision Strike Missile класса "земля-земля" (которую может использовать HIMARS) станет "убийцей российских систем противовоздушной обороны (например, С-400 "Триумф") или комплексов "Искандер", а в Тихом океане ее целью станут китайские боевые корабли, считают военные обозреватели.

Характеристики:

Масса, кг 11 000

Запас хода, км 480

Основное вооружение 6 ракет РСЗО типа MLRS или 1 тактическая ракета типа ATACMS

Экипаж (расчёт), чел. 3 (оператор, водитель, командир расчета)

Калибр, мм 227 мм

Скорострельность выстрелов/мин 1, 2, 3, все 6

Прицельная дальность, м от 2 км до 300 км

Максимальная дальность, м 300 км.

Читайте еще: