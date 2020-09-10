У боевиков "разыгрался аппетит": Кравчук объяснил отмену инспекции ВСУ

Леонид Кравчук / УНИАН

Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук прокомментировал ситуацию с отменой инспектирования позиций ВСУ у поселка Шумы под Горловкой.

Как рассказал он в комментарии Telegram-каналу PavlovskyNEWS, инспекцию под Шумами перенесли из-за позиции представителей "ДНР".

По его словам, у представителей "ДНР" появились дополнительные требования в проведении совместной инспекции. Вчера была договорённость провести инспекцию в Шумах, а сегодня в число населенных пунктов добавились еще несколько.

Кравчук также заявил, что боевики хотят сделать из этого какое-то "шоу". И добавил, что украинская сторона уже направила письмо спецпредставителю ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау с просьбой провести дополнительные консультации.

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Ранее сообщалось о том, что апланированная на четверг, 10 сентября, инспекция позиций ВСУ возле поселка Шумы под Горловкой сегодня не состоится.

По информации источников в Офисе президента, есть данные о том, что противник сам нарушает условия перемирия и обустраивает новые укрепления.