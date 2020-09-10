У боевиков "разыгрался аппетит": Кравчук объяснил отмену инспекции ВСУ

Боевики хотят сделать из акции какое-то "шоу", подчеркнул Леонид Кравчук.
Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук прокомментировал ситуацию с отменой инспектирования позиций ВСУ у поселка Шумы под Горловкой.
Как рассказал он в комментарии Telegram-каналу PavlovskyNEWS, инспекцию под Шумами перенесли из-за позиции представителей "ДНР".
По его словам, у представителей "ДНР" появились дополнительные требования в проведении совместной инспекции. Вчера была договорённость провести инспекцию в Шумах, а сегодня в число населенных пунктов добавились еще несколько.
Кравчук также заявил, что боевики хотят сделать из этого какое-то "шоу". И добавил, что украинская сторона уже направила письмо спецпредставителю ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау с просьбой провести дополнительные консультации.
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Ранее сообщалось о том, что апланированная на четверг, 10 сентября, инспекция позиций ВСУ возле поселка Шумы под Горловкой сегодня не состоится.
По информации источников в Офисе президента, есть данные о том, что противник сам нарушает условия перемирия и обустраивает новые укрепления.
- 5 сентября главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин пригрозил открыть огонь по позициям украинских военных с 8:00 7 сентября. Боевики требовали от ВСУ закопать траншеи, которые были вырыты бойцами якобы после начала перемирия.
- 7 сентября Пушилин "перенес" дату атаки на позиции ВСУ, "назначив" её на 10:00 9 сентября.
- Впоследствии боевики "ДНР" во второй раз "перенесли" анонсированный обстрел и предложили провести заседание Трехсторонней контактной группы в 12:00 9 сентября.
- 9 сентября ТКГ провела внеочередное заседание с целью недопущения срыва режима прекращения огня на Донбассе. Участники консультаций договорились о совместной инспекции в районе Шумов с участием представителя координатора от ОБСЕ.
- Как известно, 22 июля участники ТКГ договорились о полном и всеобъемлющем прекращении огня на линии разграничения с 27 июля.