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У Кравчука назвали альтернативы в минских переговорах и заговорили о "прорыве"

26 июня 2021, 06:02
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Коллективный Запад пока не может сдвинуть позицию РФ, подчеркнул Алексей Арестович.

Арестович
Алексей Арестович / УНИАН

В вопросе реализации Минских соглашений складываются определенные альтернативы, заявил советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

В эфире канала Украина 24 дальнейшим развитием Минска он назвал план главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука, предложенный в ноябре, и кластеры, которые внесли вместе Франция, Германия и Украина на рассмотрение России.

В то же время Арестович признал, что "коллективный Запад пока не может сдвинуть Россию с их позиций".

По его мнению, после встречи Байдена и Путина, а также консультаций Владимира Зеленского с Ангелой Меркель в июле и Андрея Ермака с Викторией Нуланд можно ожидать нового импульса в реализации Минска.

"Думаю, где-то месяц-два уйдет на консультации. Думаю, где-то в октябре у нас, во-первых, будет другая архитектура безопасности в Восточной Европе, а во-вторых, попытки приобретения новых решений, которые, возможно, во что-то выльются. Думаю, это лето будет в определенной степени решающим", - добавил Арестович.

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Ранее глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук сделал прогноз, согласно которому после визита президента Зеленского в Вашингтон американцы могут подключиться к переговорам по Донбассу. Политик считает, что такая ситуация станет позитивным сигналом, так как Париж и Берлин действуют недостаточно жестко в отношении России.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что США уже определяются, в каком формате Вашингтон присоединится к переговорам на Донбассе. Уже в июле-августе, после встречи Зеленского и Байдена, появится подробная информация по этому вопросу.

новости России минский процесс Алексей Арестович новости Украины
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