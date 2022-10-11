"У нас там все заминировано": эксперт рассказал, существует ли реальная угроза со стороны Беларуси

Будет ли вторжение Беларуси в Украину / Фото УНИАН

Российский диктатор Владимир Путин пытается уговорить самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко вступить в войну против Украины. Таким образом РФ расшатывает ситуацию на фронте. Об этом заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, сообщает РБК-Украина.

"Мы слышим информацию снова о создании группы войск общей российско-белорусской. Это, возможно, как раз чтобы и изменить ситуацию на фронте. Они думают, что таким образом смогут оттянуть часть украинских войск из южного или восточного направления на белорусскую границу", - сказал Мусиенко.

Наши военные готовы ко вторжению со стороны Беларуси и уже давно укрепили северную границу Украины.

"По имеющейся у меня информации, у нас там заминировано все что возможно на границе, и у нас там есть наши войска, наши пограничники. Они готовы к сценариям оттуда давно. Если придут, получат по зубам - это точно. Но снова таки, ситуацию в динамике увидим, если Россия начнет перебрасывать большое количество каких-то своих мобилизованных на Беларусь, то возможно и нужно будет (перебрасывать наши войска - Главред), наше командование, они знают точно численность и понимают все", - добавил эксперт.

Лукашенко в войне России против Украины

Самозваный президент Беларуси Александр Лукашенко ранее говорил, что Минск поддерживает Москву в войне против Украины. По его словам, белорусская республика якобы верит в "демилитаризацию" Киева и опасается якобы размещения НАТО ядерного оружия на территории украинского государства.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк ответил на слова Лукашенко, который сказал, что в Киеве якобы есть "конфликт между Зеленским и военными". Чиновник подчеркнул, что Лукашенко целенаправленно врет с целью дестабилизации ситуации в Украине.

Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев полагает, что Лукашенко пытается попросить у Путина ядерное оружие. Для того, чтобы на территории страны, дескать, не было влияния Запада. Однако сам Путин вряд ли пойдет на такой шаг.

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