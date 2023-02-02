"У Путина не пробудится совесть": политолог рассказал, что может остановить Россию

По словам Дмитрий Орешкина, российские военнослужащие со временем могут отказаться выполнять приказы диктатора.

Орешкин, Путин / скриншот YouTube

Длительность войны, которую развязала Россия в Украине, будет зависеть от нескольких факторов.

В интервью Главреду российский политолог Дмитрий Орешкин отметил, Путин будет идти вперед, пока у него есть материальный ресурс и пока его приказам подчиняются офицеры.

"Изнеможение означает ситуацию, когда нечем стрелять или невозможно гнать людей в атаку – или их нет, или они полностью деморализованы, отказываются подчиняться и готовы получить пулю в спину от заградотряда, но вперед не идут. Или ему не хватает денег, чтобы платить зарплату своим военным. Мне кажется, что пределы чисто материальные, и рассчитывать, что у Путина вдруг пробудится нечто рациональное или совесть внутри встрепенется, никаких оснований нет. Только исчерпание какого-то типа материальных ресурсов или сразу нескольких – ракет, снарядов, дефицита логистики", - отметил эксперт.

Кто такой Дмитрий Орешкин Дмитрий Орешкин – советский и российский ученый – политический географ, политолог, кандидат географических наук, ведущий научный сотрудник Института географии РАН, пишет Википедия.

По словам Орешкина, российские военнослужащие также являются ресурсом, которые со временем могут отказаться выполнять приказы диктатора.

"Путин будет идти вперед, пока у него есть материальный ресурс и пока его приказам подчиняются офицеры. Но их согласие воевать – тоже не бесконечный ресурс", - подытожил политолог.

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) отмечали, что российский диктатор Владимир Путин пытается оттянуть часть подразделений украинской армии на северо-восточную границу, чтобы распылить ее силы перед наступлением российской армии.

Напомним, на Западе оценили возможные последствия нового наступления России. CNN со ссылкой на неназванных западных чиновников пишет, что Россия может планировать эскалацию войны весной 2023 года. А перед тем, как пойти в новое масштабное наступление, российские оккупанты пытаются пополнить свои потери. Однако новое наступление вряд ли принесет России стратегический успех.

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