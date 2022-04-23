У Украины нет другого выхода, кроме как стать одним из самых крепких государств в Европе - Зеленский

Владимир Зеленский / Офис президента

В тяжелых нынешних условиях украинцы готовы и дальше защищать независимость своего отечества. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в рамках своей пресс-конференции в киевском метро.

Украинский лидер уверен, что в будущем Украина станет одной из самых крепких стран в Европе.

"Я думаю, что все украинцы, особенно те, которые остались в государстве, большинство украинцев, они не просто готовы - у нас нет другого выбора. Мы стали таким государством. Мы уже такое государство, которое знает, что нам надо защищать наше государство. Это не значит, что мы будем воевать. Наоборот, у нас будет самая мощная и опытная армия. А что касается гарантий безопасности, я думаю, мы станем одним из самых крепких государств в Европе, потому что у нас нет другого выхода. Это реалии, с которыми мы живем", ‒ заявил он.

Читайте такжеУкраина выйдет из любых переговоров: Зеленский поставил жесткое условие РФ

Напомним, ранее украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что есть как минимум два пути окончания войны. В частности, речь идет о дипломатическом и военном.

Также он добавил, что хочет встречи с президентом России. По его словам, любой здоровый человек всегда выбирает дипломатический путь, даже если это сложно.

"Я хочу остановить войну и ее закончить. Есть дипломатический путь и военный. Любой здоровый человек выбирает дипломатический путь, потому что знает, даже если это сложно, это может предотвратить потерю миллионов людей. Этого не хочется " - сказал Зеленский.

Другие новости: