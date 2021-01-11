У Зеленского анонсировали снижение тарифов на газ

Владимир Зеленский поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.
Президент Украины Владимир Зеленский во время энергетического совещания поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.
"Тарифы на газ для населения должны быть справедливыми. Цена на газ растет на рынке из-за погодных условий и других причин, которые сложились в Европе, и мы не можем позволить рост цены для наших граждан", - цитирует Зеленского пресс-служба ОП.
Отмечается, что Кабинет министров готовит системные решения по выстраиванию баланса на энергетическом рынке.
По информации пресс-службы, и.о. министра энергетики Юрий Витренко представил предварительный план по существенному снижению тарифов на газ и установления цены, которая была бы справедливой с точки зрения потребителя.
"Решения, которые обсуждались на энергетическом совещании, предусматривают также сохранение макрофинансовой стабильности, развитие честной конкуренции на рынке и помогут избежать финансового дисбаланса", - сказано в сообщении.
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Повышение тарифов на газ:
- В Украине прокатилась волна протестов из-за повышения коммунальных тарифов.
- С 1 января в Украине действует новая цена на газ, которую предложили поставщики газа в рамках открытия конкурентного рынка газа.
- Газоснабжающие компании предлагают населению Украины в январе покупать газ по цене от 6,99 до 10,8 грн за кубометр, при этом минимальная цена выше декабрьской цены на 11%, а максимальная - на 20,5%.
- Кроме того, с 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа.