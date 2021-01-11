У Зеленского анонсировали снижение тарифов на газ

Владимир Зеленский провел совещание по энергетическим вопросам / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский во время энергетического совещания поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.

"Тарифы на газ для населения должны быть справедливыми. Цена на газ растет на рынке из-за погодных условий и других причин, которые сложились в Европе, и мы не можем позволить рост цены для наших граждан", - цитирует Зеленского пресс-служба ОП.

Отмечается, что Кабинет министров готовит системные решения по выстраиванию баланса на энергетическом рынке.

По информации пресс-службы, и.о. министра энергетики Юрий Витренко представил предварительный план по существенному снижению тарифов на газ и установления цены, которая была бы справедливой с точки зрения потребителя.

"Решения, которые обсуждались на энергетическом совещании, предусматривают также сохранение макрофинансовой стабильности, развитие честной конкуренции на рынке и помогут избежать финансового дисбаланса", - сказано в сообщении.

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Повышение тарифов на газ: