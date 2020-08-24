У Зеленского не приняли поздравление Лукашенко с Днем независимости

У Зеленского не опубликовали поздравление от Лукашенко/ УНИАН

Официальный Киев не принял поздравления действующего президента Беларуси Александра Лукашенко с Днем независимости Украины. Сайт Офиса президента не указывает информацию о том, что украинская сторона получила пожелания от Минска.

В частности, представительство президента Беларуси опубликовало сообщение, в котором речь идет о том, что Лукашенко приветствует Зеленского с Днем независимости Украины.

"Давние традиции дружбы и добрососедства служат основой эффективного взаимодействия Беларуси и Украины в непростых условиях современного мира", - отмечается в сообщении.

Также подчеркивается, что Лукашенко заинтересован в развитии сотрудничества с Украиной, а также желает крепкого здоровья Зеленскому и мира украинскому народу.Читайте также"Спектакль и уродство": титан политики Беларуси назвал Лукашенко "чудовищем"

Примечательно, в 20:57 по киевскому времени интернет-представительство Офиса главы Украинского государства обнародовали сообщение, где указаны поздравления от ряда глав мировых государств.

До этого, 23 августа, в президентской канцелярии публиковали первую часть пожеланий.

Обе версии не включают каких-либо поздравительных слов от республики Беларусь и действующего президента страны Александра Лукашенко.

Отметим, Украину поздравили США, Франция, Германия, Швейцария, Польша, Великобритания, Канада, Китай, Азербайджан, Израиль, Литва и другие государства.

Напомним, в рамках предвыборной кампании Александр Лукашенко заявлял, что определенные лица из Украины заинтересованы в дестабилизации ситуации в Беларуси. Однако на тот момент он не обвинял в этом украинские власти.Читайте такжеЛукашенко поздравил Зеленского с Днем независимости Украины

После того как в Беларуси состоялись президентские выборы, которые не признает Запад, и против результатов которых идут массовые протесты на территории РБ, Лукашенко пригрозил странам ЕС, а также Украине и Владимиру Зеленскому "ответственностью" за якобы "финансирование беспорядков" в Беларуси.

В МИД Украины уже отозвали посла в Беларуси Игоря Кизима для консультаций. Киев планирует пересмотреть украинско-белорусские дипломатические отношения.