У Зеленского пояснили отказ поставлять воду в Крым

Украине не должна решать проблемы полуострова после оккупации его РФ.
Россия пытается с помощью давления склонить Украину к восстановлению водоснабжения аннексированного Крыма.
Соответствующее заявление сделало представительство президента Украины в республике Крым в Facebook 13 сентября.
В представительстве пояснили, что Украина в соответствии с международным гуманитарным правом не должна решать проблемы, возникающие "после оккупации части ее территории".
В подтверждение своей позиции Киев ссылается на ч. 1 ст. 55 Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года (четвертая Женевская конвенция), которая предусматривает, что "государство-оккупант обязано обеспечивать население продовольствием и медицинскими материалами через все доступные средства".
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Власти Украины отметили, что вышеперечисленные положения также относятся и к воде.
- Бывший постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин заявил о том, что Москва готова заплатить за воду на полуостров. По его словам, Россия готова дать взятку в размере 1-2 миллиардов долларов чиновникам для обеспечения подачи воды в Крым.
- Первый президент Украины, глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что не исключает возобновления подачи пресной воды на территорию временно оккупированного Россией Крыма. По словам политика, такая возможность должна быть предусмотрена только для рядовых жителей полуострова в случае катастрофической потребности.