У Зеленского пояснили отказ поставлять воду в Крым

У Зеленского объяснили позицию по водоснабжению в Крым / УНИАН

Россия пытается с помощью давления склонить Украину к восстановлению водоснабжения аннексированного Крыма.

Соответствующее заявление сделало представительство президента Украины в республике Крым в Facebook 13 сентября.

В представительстве пояснили, что Украина в соответствии с международным гуманитарным правом не должна решать проблемы, возникающие "после оккупации части ее территории".

В подтверждение своей позиции Киев ссылается на ч. 1 ст. 55 Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года (четвертая Женевская конвенция), которая предусматривает, что "государство-оккупант обязано обеспечивать население продовольствием и медицинскими материалами через все доступные средства".

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Власти Украины отметили, что вышеперечисленные положения также относятся и к воде.