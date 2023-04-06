У Зеленского раскрыли план, как должна закончиться война

Советник главы ОП Подоляк заявил, что наше государство не интересуют чужие территории.

Михаил Подоляк / УНИАН

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Украина должна вернуть себе все территории, которые были по состоянию на 1991 год.

По его словам, в Белгородской области должна быть создана демилитаризованная зона, где не будет никакой военной техники.

Подоляк отметил, что границы по состоянию на февраль 2022 больше не интересуют наше государство. Россия должна оставить все оккупированные территории, а Украина – восстановить границу по состоянию на 1991 год.

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Советник главы ОП добавил, что наше государство не интересуют чужие территории, однако для безопасности там должна быть создана "демилитаризованная зона".

"У нас нет никаких мыслей о Белгородской области, наше единственное требование – создание демилитаризованной зоны, чтобы на расстоянии 50 – 100 километров не стояло ни одной военной техники России", – сказал Подоляк в эфире 24 канала.

Он также добавил, что единственной гарантией безопасности для Украины будет, если нынешние кремлевские элиты лишатся власти, а будут руководить РФ либеральные силы.

Деоккупация Крыма

Ранее Подоляк отмечал, что полномасштабная война России против Украины должна завершиться возвращением Крыма под контроль Киева. Крымский полуостров – "кощиева смерть" Путина. После его потери влияние Путина полностью "обнулится" даже на территории РФ.

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал о разработке 12 шагов деоккупации захваченного РФ Крыма. Секретарь СНБО предупредил об уголовном преследовании за коллаборационизм и государственную измену.

Издание The Washington Post ранее писало, что страна-агрессор Россия начала готовить аннексированный Крым к контрнаступлению ВСУ. Всего за несколько недель оккупанты построили на полуострове целую сеть окопов и заграждений.

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