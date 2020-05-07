У Зеленского сообщили о вероятном возврате Донбасса до конца года

Ермак рассказал о новом плане по Донбассу / РБК-Украина

Власти Украины уже этой осенью намерены провести местные выборы на всей территории Донецкой и Луганской областей с последующей реинтеграцией оккупированных районов.

Однако Киев не намерен вести долгие переговоры и в случае фиаско готов перейти к альтернативным способам решения вопроса. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в ходе встречи с журналистами.

"Мы не собираемся годами вести безрезультатные переговоры. Мы показываем России, что Украина делает все, чтобы закончить войну", - заверил чиновник.

По его словам, официальный Киев намерен приложить максимум усилий для возвращения захваченного Донбасса в состав Украины до конца текущего года. Если инициатива провалится, будет найден другой выход из ситуации.

"Но у нас есть и проработанный план Б: что мы делаем. Но о не мы будем говорить, когда увидим, что план А не работает", - подчеркнул Ермак.

Отметим, никаких подробностей плана Банковой глава президентской канцелярии не озвучил.

Ранее российский историк рассказал, что нужно сделать Украине для возвращения аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса.