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У Зеленского сообщили о вероятном возврате Донбасса до конца года

7 мая 2020, 17:17

На Банковой разработали альтернативный сценарий возвращения оккупированного Донбасса в состав Украины.

Ермак рассказал о новом плане по Донбассу
Ермак рассказал о новом плане по Донбассу / РБК-Украина

Власти Украины уже этой осенью намерены провести местные выборы на всей территории Донецкой и Луганской областей с последующей реинтеграцией оккупированных районов.

Однако Киев не намерен вести долгие переговоры  и в случае фиаско готов перейти к альтернативным способам решения вопроса. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в ходе встречи с журналистами.

"Мы не собираемся годами вести безрезультатные переговоры. Мы показываем России, что Украина делает все, чтобы закончить войну", - заверил чиновник.

По его словам, официальный Киев намерен приложить максимум усилий для возвращения захваченного Донбасса в состав Украины до конца текущего года. Если инициатива провалится, будет найден другой выход из ситуации.

"Но у нас есть и проработанный план Б: что мы делаем. Но о не мы будем говорить, когда увидим, что план А не работает", - подчеркнул Ермак.

Отметим, никаких подробностей плана Банковой глава президентской канцелярии не озвучил.

Ранее российский историк рассказал, что нужно сделать Украине для возвращения аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса.

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