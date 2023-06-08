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Убили 4-летнего ребенка, папу и дедушку: целая семья погибла от рук оккупантов на Донетчине

Алёна Воронина
8 июня 2023, 14:48 обновлено 8 июня, 14:51
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Также российские захватчики ранили еще четверых детей в возрасте 3, 4, 9 и 13 лет.
Обстрел города Украинка на Донбассе
Оккупанты убили в Донецкой области дедушку, его сына и 4-летнего внука / коллаж: Главред, фото: Офис генерального прокурора

Российские оккупанты во время обстрела города Украинск Донецкой области убили целую семью – дедушку, его сына и 4-летнего внука.

Обстрел произошел вечером в среду, 7 июня. В результате также получили ранения еще четверо детей в возрасте 3, 4, 9 и 13 лет. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"7 июня 2023 года, около 19:45, жилые кварталы г. Украинск подверглись, вероятно, артиллерийскому обстрелу. В результате атаки погибла целая семья – дедушка, его сын и 4-летний внук", – говорится в сообщении.

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У четырех раненых детей, в частности, минно-взрывные травмы.

"Еще две девочки и двое мальчиков в возрасте 3, 4, 9 и 13 лет получили минно-взрывные травмы и другие телесные повреждения. Кроме того, на месте происшествия оказана медицинская помощь раненому 27-летнему мужчине", – отмечают в Офисе генпрокурора.

Окончательное количество жертв устанавливается.

В ведомстве отметили, что Донецкая областная прокуратура осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Война в Украине

Украинские военные в ночь на четверг, 8 июня, мощно ударили по российским захватчикам во временно оккупированном городе Токмак Запорожской области. Стало известно, что во время "прилетов" российские оккупанты понесли потери среди личного состава.

Во временно оккупированном Луганске в четверг, 8 июня, раздалась серия взрывов. После этого над городом поднялся черный дым. Были "прилеты" на территории промышленных предприятий – завода Октябрьской революции, фабрики "Глория Джинс", завода Луганскцентрокуз. Там ремонтировалась техника оккупантов и находились российские военные.

Президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочую поездку на Херсонщину, которая пострадала в результате подтопления после подрыва российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС. Зеленский провел в регионе координационное совещание по ликвидации последствий подрыва дамбы. Во время совещания обсудили ряд важных вопросов.

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