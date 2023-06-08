"Мы и не просим": Кулеба сказал, могут ли страны НАТО ввести войска в Украину

Глава МИД ответил на заявление экс-генсека НАТО о возможности ввода в Украину войск государствами-членами Альянса.

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Кулеба сказал, могут ли страны НАТО ввести войска в Украину/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, Defense Visual Information Distribution Service

Страны Североатлантического альянса не будут вводить свои войска в Украину до завершения российско-украинской войны.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы "Сніданок з 1+1" в четверг, 8 июня. Таким образом он прокомментировал заявление бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена, который сказал, что члены Альянса могут отправить войска в Украину, если она не получит не получит гарантий членства и гарантий безопасности.

"До завершения вооруженного конфликта на территории Украины иностранные государства не будут вводить свои войска на территорию нашего государства. Более того, мы этого не просим. Мы говорим: дайте оружие", – заявил глава украинского внешнеполитического ведомства.

В то же время Кулеба подчеркнул, что после вступления Украины в Североатлантический альянс украинские бригады будут располагаться также в других странах и помогать защищать их.

Также он добавил, что вступление Украины в НАТО не может закончить войну, которую развязала против нашего государства страна-агрессор Россия. Однако членство в Альянсе предотвратит новые войны.

Напомним, бывший генеральный секретарь НТАО Андерс Фог Расмуссен считает, что в рамках дискуссии о будущих гарантиях безопасности для Украины отдельные члены НАТО могут согласиться на ввод на украинскую территорию своих войск. Он отметил, что если Альянс не сможет принять решение о шагах по членству Украины или ее гарантиях безопасности на саммите в Вильнюсе, "существует четкая возможность того, что некоторые страны могут принять меры индивидуально".

Сами НАТО в Вильнюсе состоится 11-12 июля. Генсек альянса Йенс Столтенберг пригласил президента Украины Владимира Зеленского к участию в этом мероприятии.

Смотрите видео, что Кулеба рассказал о позиции ООН по подрыву оккупантами Каховской ГЭС и Саммит НАТО:

Вступление Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова стать членом НАТО. Но сейчас наше государство ждет, когда Альянс будет готов нас принять. Украинский лидер подчеркнул, что из-за агрессии страны-оккупанта России гарантии безопасности важны не только для Украины, но и для ее соседей.

Заместитель министра обороны Владимир Гаврилов заявил, что НАТО должно предложить четкий алгоритм действий, который нужно реализовать Украине и блоку для дальнейшей евроатлантической интеграции Киева. Надо, чтобы дорожная карта предусматривала конкретный краткосрочный план вступления Украины в НАТО после победы в войне с оккупантом Россией. К тому же Киеву нужны конкретные гарантии безопасности, в том числе и до того, как состоится вступление в коллективный блок безопасности Запада.

В то же время министр обороны Великобритании Бен Уоллес отмечал, что вступление Украины в Североатлантический альянс не будет быстрым, по этому вопросу всё еще есть разногласия. Украинское государство не присоединится к НАТО в ближайшее время.

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