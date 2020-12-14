Ученые обнадежили прогнозом по COVID в декабре

По состоянию на 28 декабря в стране, согласно прогнозу, будут зафиксированы 7552 случая коронавируса.
Украинские ученые спрогнозировали падение количества больных опасным коронавирусом в стране до конца нынешнего года.
Как пишет сайт НАН Украины, по одному из прогнозов НАН, по состоянию на 28 декабря будет чуть более 2 тысяч новых случаев в день.
Статистическая модель Facebook Prophet показывает, что заболеваемость коронавирусом в Украине будет уменьшаться в течение двух недель. НАН прогнозирует, что 28 декабря количество новых случаев за сутки будет около 2356.
"Стремительное снижение прогнозируемых значений количества новых больных, к сожалению, не дает уверенности в том, что такая динамика сохранится еще несколько недель, поскольку ряд наблюдений слишком малым для таких прогнозов, поэтому рекомендуется использовать сделанный прогноз осторожно", - отметили в НАН.
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Кроме того, компартментная модель SEIR-U также прогнозирует снижение заболеваемости, но не такое резкое. Так, по состоянию на 28 декабря в стране, согласно прогнозу, будут зафиксированы 7552 случая коронавируса.
"Следует отметить, что погрешность предсказаний значительно возрастает с увеличением интервала прогнозирования, поэтому к полученным результатам необходимо относиться осторожно", - отметили в НАН.
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