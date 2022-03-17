Удары по мирным и вязкие бои: раскрыта тактина Путина

Враг обстрелял драмтеатр в Мариуполе, где было свыше тысячи людей

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что российские оккупанты вязкими боями на фронте и ударами по гражданским пытаются дестабилизировать общественное мнение в Украине.

По его словам, это самая примитивная тактика РФ.

"Тактика РФ. Вязкие позиционные бои на линиях фронтов. Локальные котлы для мирных граждан. Прицельные удары по объектам для укрытия гражданских. Затягивание решений по гуманитарным коридорам. Активные попытки дестабилизировать общественное мнение у нас, спровоцировать внутренние конфликты", - написал Подоляк в Twitter.

Напомним, российские войска обстреливают Харьков. Гибнут мирные люди. Инфраструктура города разрушается. Руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов говорит, что ВСУ держат оборону Харькова и не намерены отступать от своих позиций.

16 марта войска РФ сбросили сверхмощную бомбу на Мариупольский драматический театр. В здании находились мирные люди, которые прятались от российских бомбежек.

Заместитель мэра Мариуполя Сергей Орлов сказал, что город разрушен на 80-90%. Число погибших может быть выше официальных данных. Под завалами есть люди, о которых нет информации.

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