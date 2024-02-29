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Угроза худшего сценария на фронте: полковник ВСУ отреагировал на заявление Борреля

Юрий Берендий
29 февраля 2024, 03:50
Полковник запаса ВСУ отметил, что военная поддержка со стороны западных партнеров может помочь избежать критического обострения ситуации на фронте.
Угроза худшего сценария на фронте: полковник ВСУ отреагировал на заявление Борреля
Полковник ВСУ объяснил заявление Борреля об изменении ситуации на фронте / Коллаж Главред, фото: УНИАН, 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушка

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель отметил, что результаты войны в Украине могут стать известны в течение 3 месяцев. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Рассвет в интервью 24 канала отметил, что Боррель обратил внимание на определенный этап выполнения боевых действий, а не в целом на ход войны.

Свитан подчеркнул, что поддержка Украины со стороны западных партнеров поможет избежать обострения ситуации.

Он отметил, что Боррель, вероятно, имел в виду критическую ситуацию, связанную с оснащением украинских войск техникой и боеприпасами. Свитан отметил, что такая ситуация существует и сейчас, но если не будет дополнительного финансирования со стороны США, ВСУ могут быть вынуждены переходить к глухой обороне и даже отступать.

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"Россия точно не сможет выиграть войну, ведь имеет небольшой военный потенциал. В то же время территория Украины слишком большая и еще есть в наличии десятки миллионов украинцев. Россияне могут выигрывать какие-то локальные битвы, но в войне им не победить", - отметил военный эксперт.

Полковник запаса ВСУ отметил, что географические условия и физические законы играют важную роль в военных действиях Украины. Все западные берега украинских рек выше восточных, создавая непроходимые препятствия для российских войск. Свитан отмечает, что это важно с учетом наличия даже небольшого количества техники и боеприпасов в ВСУ для эффективного сдерживания врага.

"В то же время нет никакого катастрофического сценария для Украины, на любом этапе войны будем пытаться остановить россиян и на каком-то остановим. К тому же Европа точно не оставит Украину без помощи", - уверен Роман Свитан.

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Военная помощь для Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, Пентагон рассматривает возможность использования последнего источника финансирования военной помощи для поддержки усилий Украины в противостоянии против России, даже без гарантий восстановления этих средств Конгрессом.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что из 1 миллиона обещанных Евросоюзом боеприпасов Украина пока получила лишь 30%, что является таким же показателем, как и в ноябре 2023 года.

Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи, который включает боеприпасы, дроны и прочее. Об этом сообщено на сайте немецкого правительства.

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война в Украине
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