Угроза преждевременной смерти: эксперт назвала топ вредных молочных продуктов

Врач-диетолог Марта Лисевич рассказала о том, какие молочные продукты опасны для организма человека.

Как подчеркнула она в эфире 1+1, среди наиболее нежелательных для постоянного рациона – сладкие йогурты, глазурованные сырки, а также плавленые сырки.

Эксперт утверждает, что в йогуртах предельно превышена концентрация сахара, что негативно может отобразиться на здоровье.

При этом в глазурованных сырках также зашкаливает уровень сахара. В то же время в продукте используются ненатуральные ингредиенты для создания красивой шоколадной оболочки.

В то же время плавленые сырки являются средоточием трансжиров, которые могут спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания.

Напомним, ранее сообщалось о том, что мороженое не самый полезный продукт из-за высокого содержания в нем сахара и жиров.

Как рассказала врач-диетолог и кандидат медицинских наук Елена Соломатина, чем меньше ингредиентов в составе мороженого, тем оно лучше.