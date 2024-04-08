Угроза прорыва плотины: эксперт о сценарии "апокалипсиса" из-за ударов РФ

Россияне уже повредили 3 энергостанции в результате массированных ударов, напомнил Александр Харченко.

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Александр Харченко прокомментировал удары РФ по Украине / коллаж Главред, фото Facebook и Генштаб ВСУ

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко прокомментировал удары российских оккупантов по критически важным энергетическим объектам Украины.

В результате ударов РФ по всей стране будут определенные ограничения потребления, рассказал он в интервью Главреду.

"Какими они будут, сейчас обсуждать преждевременно, потому что никто не может предсказать ни повторения атаки, ни того, насколько эффективно нам удастся отработать процесс восстановления", - говорит эксперт.

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При этом он напомнил, что россияне уже повредили 3 энергостанции в результате массированных ударов.

"Шансов, что они действительно смогут пробить плотину, нет. И если вопрос обо всем апокалипсисе, то ракетами разрушить плотины невозможно - РФ может утопить туда любое количество ракет, но этого не произойдет. Другое дело, что они повредили генерирующие способности этих энергостанций, но там сначала нужно выяснить масштабы разрушений (их анализ еще продолжается) и уже потом их восстанавливать", - добавил Харченко.

Кто такой Александр Харченко Директор Центра исследований энергетики. Эксперт по вопросам энергетики. Публикует анализы и прогнозы развития ситуации в энергетической сфере в ряде ведущих СМИ Украины.

Напомним, что РФ почти полностью разрушила одну из крупнейших ТЭС Харьковщины. В результате атаки оккупантов были полностью уничтожены все блоки и повреждено вспомогательное оборудование. Сейчас на предприятии продолжается разбор завалов и нет доступа к большей части оборудования.

В ДТЭК показали изнутри уничтоженную ТЭС. Российские оккупанты пытаются оставить Украину без электроэнергии и наносят безжалостные удары по энергообъектам. Видео уже разлетелось в Сети.

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