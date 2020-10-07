Стало известно о состоянии здоровья зараженного Covid-19 Порошенко

Порошенко заразился коронавирусом / УНИАН

У пятого президента Украины и лидера Европейской солидарности Петра Порошенко, который заразился коронавирусом, ухудшилось состояние крови.

Об этом рассказала его супруга Марина Порошенко в беседе с журналисткой Яниной Соколовой 6 октября.

"У него (Порошенко, - ред.) – двустороннее воспаление легких. К сожалению, ухудшилось состояние крови – она очень густая. Врачи даже не могут взять ее на анализ, чтобы промониторить состояние и посмотреть ход болезни", – рассказала супруга экс-президента.

Порошенко находится в больнице и получает комплексное лечение. Прогнозов от врачей о состоянии здоровья Порошенко бывшая первая леди не озвучивала.

К слову, коронавирус подхватила и дочь пятого президента Евгения Порошенко. Сообщается, что 20-летняя девушка переносит болезнь легко.

"Есть температурные вспышки, но их снимают жаропонижающие средства", - добавила Марина Порошенко.

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Напомним: