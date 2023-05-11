"Украина хочет переломить ситуацию": Резников назвал период главного боя

ВСУ уже показали, что победа возможна и стране нужна помощь в этом, сказал Резников.

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Алексей Резников, ВСУ / Коллаж Главред, фото 28-я ОМБр, УНИАН

Украина хочет переломить ситуацию в поле боя в этом году.

Как заявил министр обороны Украины Алексей Резников, ВСУ уже показали, что победа возможна, пишет El Mundo.

По его словам, благодаря поддержке стран Запада Украина выполняет миссию, ради которой создавалось НАТО, поскольку ВСУ является щитом Европы к востоку от российской угрозы.

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"С другой стороны, время имеет решающее значение. Продолжение или замораживание войны - это потери жизней, человеческие страдания", - сказал министр.

Он добавил, что Украина хочет переломить ситуацию на поле боя в этом году. ВСУ уже показали, что победа возможна и стране нужна помощь в этом.

Контрнаступление ВСУ

Президент Владимир Зеленский заявил, что армия Украины пока не готова перейти к контрнаступательной операции. Киев нужно больше времени на подготовку и получение обещанных Западом вооружений. По его словам, ВСУ, когда будут готовы, пойдут в наступление, чтобы не допустить заморозки войны с агрессором РФ.

Заместитель главы Минобороны Владимир Гаврилов говорил, что контрнаступление ВСУ приведет к панике в рядах российских оккупантов. По его мнению, уже в текущем или следующем месяце можно будет наблюдать за событиями, которые приведут к краху либо военных группировок РФ, либо ее экономики.

Глава правительства Украины Денис Шмыгаль отметил, что ВСУ тщательно готовятся к контрнаступлению. Силы обороны немедленно пойдут в наступление сразу после того, как соответствующее решение будет принято на уровне военного и политического командования.

Смотрите видео о том, как контрнаступление ВСУ может начаться с Бахмута:

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