Хватит ли украинцам препаратов для защиты от радиации: ответ Минздрава

Украина обеспечит граждан препаратами от радиации / torange.biz

Власти Украины готовы обеспечить нас препаратами защиты от радиационного воздействия, сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко во время телемарафона 26 августа.

"К возможным авариям, как на Запорожской АЭС, мы готовимся и будем готовиться. Мы понимаем, как действовать. Но сейчас в аптеку бежать не надо", - отметил Ляшко.

Он пояснил, что государство закупило в достаточном количестве препараты, которые позволят гражданам защитить свои щитовидные железы от радиационного воздействия.

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"Такие препараты будут выданы тогда, когда появится такая потребность. Все учреждения здравоохранения в потенциальной зоне влияния обеспечены этим препаратом, на областных складах есть большое количество препарата", - подчеркнул он.

По его словам, государство готово быстро доставить препарат в те зоны, куда может распространиться радиационная волна. Одной таблетки препарата будет достаточно, чтобы защитить себя. Однако пока нет необходимости раздавать людям соответствующий препарат.

Ситуация на Запорожской АЭС

Оккупанты ставят под угрозу не только свое существования, но и жизнь огромного количества людей. 3 марта войска РФ направили в Энергодар колонну бронетехники из 100 единиц. 4 марта они обстреляли Запорожскую АЭС при попытке захватить ее. Тогда на атомной электростанции вспыхнул пожар.

Впоследствии российским военным удалось захватить АЭС. Они разместили на площадке станции свои технику и начали использовать АЭС как военную базу.

14 марта стало известно о том, что оккупанты взорвали боеприпасы вблизи одного из энергоблоков Запорожской АЭС. На станции присутствовали также работники Росатома.

21 июля стало известно о том, что оккупанты разместили военную технику и взрывчатку в машинном зале энергоблока Запорожской АЭС. Все это находилось рядом с оборудованием, которое обеспечивает работу турбогенератора, а также близко к главному маслобаку. В этом баке хранится легковоспламеняющееся масло, которое используют для охлаждения паровых турбин.

5 августа, российские оккупанты дважды обстреляли Запорожскую АЭС. Снаряды из РСЗО попали в площадку возле одного из энергоблоков с ядерным реактором. Во время обстрела оккупанты применили реактивные системы залпового огня. Вследствие этого были риски утечки водорода.

9 августа украинская разведка подтвердила, что оккупанты минируют энергоатомные блоки Запорожской АЭС. К этому причастны "вагнеровцы".

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