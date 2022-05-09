Украина публично дала РФ оплеуху: историк объяснил, почему РФ долго скрывала гибель крейсера Москва

Вятрович объяснил, почему Россия долго скрывала гибель крейсера Москва / Главред

В России долго не хотели признать гибель крейсера Москва, потому что эта потеря отрицает тезис о том, что украинцы якобы неспособны наносить серьезные потери РФ.

Такое мнение во время чата на Главреде озвучил нардеп, историк, экс-директор Украинского института национальной памяти, боец ТРО Владимир Вятрович.

"Гибель крейсера для России – очень болезненная потеря с практической точки зрения. Потому что речь идет об огромном корабле, флагмане их флота. К тому же это болезненная символическая потеря. Недаром этот крейсер назывался Москвой", - сказал он.

По его словам, убитых на войне солдат в России достаточно успешно пытаются скрывать, но потерю этого крупного и важного для России корабля скрыть было невозможно.

"Несмотря на многодневные попытки скрыть гибель крейсера, эта информация все равно в отличие от корабля всплыла. Это, безусловно, подорвало тезис о непобедимости русской армии и русского флота. А именно это было одним из оснований, которое давало возможность России утверждать, что она является глобальным государством, способным влиять на мировые процессы. Теперь этот тезис очень и очень пошатнулся", - объяснил историк.

Вятрович добавил, что Россия теряет международный авторитет от войны в Украине в целом.

Читайте такжеОгромный удар по психике Путина: эксперт объяснил, почему важно было затопить крейсер Москва"Вторая армия мира" оказалась второй армией в Украине после Вооруженных сил Украины. Следовательно, России теперь стало сложно говорить, что оно очень сильное государство, имеющее право кому-то диктовать. В этом контексте потопление крейсера Москва стало публичной оплеухой всего того предполагаемого могущества России", - резюмировал экс-директор Украинского института национальной памяти.

Почему погиб крейсер Москва

13 апреля на российском ракетном крейсере Москва Черноморского флота РФ возник пожар из-за попадания в него ракет украинского противокорабельного комплекса Нептун.

14 апреля советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что корабль Москва затонул. Чиновник назвал ситуацию крупнейшим поражением Черноморского флота со времен Второй мировой войны.

Сначала в Минобороны РФ подтвердили только серьезные повреждения корабля. То, что судно тонуло или в него попали украинские ракеты Нептун, там не сказали.

В Вооруженных силах Украины подтвердили, что войска нанесли по крейсеру Москва удар ракетой Нептун. Корабль получил серьезный урон и начал идти на дно.

Как пишет Daily Mail, ВСУ смогли уничтожить крейсер РФ Москва после того, как защитные системы корабля переключили внимание на поднятые в небо в качестве приманки беспилотники TB2 и не заметили приближения ракет Нептун.

Пока подбитый крейсер еще сохранял плавучесть, его пытались переправить до Севастополя. Однако поздно вечером 14 апреля Министерство обороны РФ сделало заявление о том, что крейсер Москва затонул.

Отметим, Россия отрицает, что украинские ракеты сыграли какую-либо роль в гибели крейсера Москва. Там сообщают, что пожар на борту спровоцировал взрыв боеприпасов.

Независимые российские новостные агентства, базирующиеся за пределами страны, сообщили, что около 40 человек погибли и еще 100 получили ранения, когда военное судно было повреждено и затонуло.

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