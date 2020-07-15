Офицер ВСУ назвал два пути достижения мира в Украине

Есть два пути для достижения мира в Украине, сказал Мирослав Гай / Главред

Офицер Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО на Донбассе, волонтер Мирослав Гай заявил, что есть два пути достижения мира в нашей стране – победа или поражение.

Мир может наступить, если президент Владимир Зеленский капитулирует перед РФ, пойдет на прихоти Кремля, откажется от ЕС и НАТО и вернется к новому союзному государству, рассказал активист Obozrevatel.

По словам собеседника, в таком случае, это будет уже не Украина, а какая-то "Украинская область, край".

Гай добавил, что Киев имеет шанс "дожать" РФ, заставить ее вывести свои войска с украинской территории путем привлечения международных партнеров.

"Цены на нефть падают, давление на Россию продолжается, ситуация там очень нестабильная – посмотрите на протесты в Хабаровске, рейтинг Путина (президент России Владимир Путин – Ред.) безумно падает. Санкции играют роль. Вода камень точит", – сказал волонтер.

Читайте такжеКогда закончится война на Донбассе: экс-депутат Госдумы назвал датуРанее Мирослав Гай говорил, что Владимир Зеленский допустил ошибку по Донбассу – продолжал вести переговоры с российской стороной, несмотря на то, что РФ не выполняет первые пункты Минских соглашений, которые обязывают отвести тяжелое вооружение и прекратить огонь.