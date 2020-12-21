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Украина закроет авиасообщение с Британией из-за вируса-мутанта

21 декабря 2020, 10:54
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Обдумать возможность ограничения полетов в Британию предложил министр здравоохранения Максим Степанов.

самолеты
Ряд стран остановил авиасообщение с Великобританией из-за мутации коронавируса / Reuters

В ближайшее время Украина может закрыть авиасообщение с Великобританией из-за обнаруженного там нового штамма коронавируса.

Данный вопрос рассматривает украинское правительство. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, передает Страна.

На данный момент проходят экстренные консультации в рамках Кабинета министров. Обдумать возможность ограничения полетов в Британию предложил министр здравоохранения Максим Степанов. Министр инфраструктуры Владислав Криклий должен "в максимально короткие сроки дать математику".

"Безусловно, информация о новом, более агрессивном штамме вируса, который определили британские ученые, заставляет ещё раз пересмотреть правила въезда/выезда из страны, а также уточнить прочие карантинные ограничения. Тем более, что целый ряд европейских стран уже приняли решение об ужесточении", - сказал Подоляк.

"Несомненно, ограничения будут. Это же безопасность", - резюмировал он.

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Новый штамм коронавируса - что известно:

  • 14 декабря британские ученые выявили новый, мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. Предварительный анализ показал, что этот вариант распространяется быстрее, чем известные до сих пор штаммы.
  • Ученые утверждают, что новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен, но пока они не нашли подтверждений тому, что он приводит к большей смертности.
  • 19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что в Лондоне и на юго-востоке Англии с полуночи воскресенья вводится новый, четвертый уровень ограничений из-за появления очень быстро распространяющегося штамма коронавируса. По словам Джонсона, новый штамм коронавируса, известный как VUI-202012/01, может быть гораздо опаснее известного ученым варианта.
  • В ВОЗ сообщили, что выявленная в Британии мутация коронавируса уже была обнаружена в Дании, Нидерландах и Австралии.
  • Во Всемирной организации здравоохранения назвали причину появления более опасной мутации коронавируса из Великобритании. В организации призвали не паниковать.
  • Десятки стран остановили авиасообщение с Великобританией из-за мутации коронавируса. Опубликован полный список.

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