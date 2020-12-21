Украина закроет авиасообщение с Британией из-за вируса-мутанта

Обдумать возможность ограничения полетов в Британию предложил министр здравоохранения Максим Степанов.
В ближайшее время Украина может закрыть авиасообщение с Великобританией из-за обнаруженного там нового штамма коронавируса.
Данный вопрос рассматривает украинское правительство. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, передает Страна.
На данный момент проходят экстренные консультации в рамках Кабинета министров. Обдумать возможность ограничения полетов в Британию предложил министр здравоохранения Максим Степанов. Министр инфраструктуры Владислав Криклий должен "в максимально короткие сроки дать математику".
"Безусловно, информация о новом, более агрессивном штамме вируса, который определили британские ученые, заставляет ещё раз пересмотреть правила въезда/выезда из страны, а также уточнить прочие карантинные ограничения. Тем более, что целый ряд европейских стран уже приняли решение об ужесточении", - сказал Подоляк.
"Несомненно, ограничения будут. Это же безопасность", - резюмировал он.
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Новый штамм коронавируса - что известно:
- 14 декабря британские ученые выявили новый, мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. Предварительный анализ показал, что этот вариант распространяется быстрее, чем известные до сих пор штаммы.
- Ученые утверждают, что новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен, но пока они не нашли подтверждений тому, что он приводит к большей смертности.
- 19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что в Лондоне и на юго-востоке Англии с полуночи воскресенья вводится новый, четвертый уровень ограничений из-за появления очень быстро распространяющегося штамма коронавируса. По словам Джонсона, новый штамм коронавируса, известный как VUI-202012/01, может быть гораздо опаснее известного ученым варианта.
- В ВОЗ сообщили, что выявленная в Британии мутация коронавируса уже была обнаружена в Дании, Нидерландах и Австралии.
- Во Всемирной организации здравоохранения назвали причину появления более опасной мутации коронавируса из Великобритании. В организации призвали не паниковать.
- Десятки стран остановили авиасообщение с Великобританией из-за мутации коронавируса. Опубликован полный список.