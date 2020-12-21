Украина закроет авиасообщение с Британией из-за вируса-мутанта

Ряд стран остановил авиасообщение с Великобританией из-за мутации коронавируса / Reuters

В ближайшее время Украина может закрыть авиасообщение с Великобританией из-за обнаруженного там нового штамма коронавируса.

Данный вопрос рассматривает украинское правительство. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, передает Страна.

На данный момент проходят экстренные консультации в рамках Кабинета министров. Обдумать возможность ограничения полетов в Британию предложил министр здравоохранения Максим Степанов. Министр инфраструктуры Владислав Криклий должен "в максимально короткие сроки дать математику".

"Безусловно, информация о новом, более агрессивном штамме вируса, который определили британские ученые, заставляет ещё раз пересмотреть правила въезда/выезда из страны, а также уточнить прочие карантинные ограничения. Тем более, что целый ряд европейских стран уже приняли решение об ужесточении", - сказал Подоляк.

"Несомненно, ограничения будут. Это же безопасность", - резюмировал он.

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Новый штамм коронавируса - что известно: