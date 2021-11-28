Украинцам грозит отключение мобильных: кто рискует попасть в "черный список"

Телефоны, которые в новой базе не будут зарегистрированы владельцами, подлежат отключению.
В Украине планируется создать базу данных, в которой будут содержаться уникальные идентификаторы мобильных телефонов (IMEI) – новых и используемых для финансовых услуг (в т.ч. мобильного банкинга).
Такие новации содержатся в законопроекте №6183, зарегистрированном на сайте Верховной Рады.
При этом телефоны, которые в этой базе не будут зарегистрированы владельцами, подлежат отключению.
"Белый список"
Коды IMEI всех мобильных устройств (телефонов, планшетов и других гаджетов с возможностью подключения к сотовым сетям), которые работали в мобильных сетях Украины до 1 июля 2022 года.
"Серый список"
Войдут "временно разрешенные" с IMEI, которые система определит как ненастоящие или клонированные, и которые обслуживались в мобильных сетях украинских операторов до 1 июля 2022 года. Такие устройства смогут проработать до 31 декабря 2025 года. В этот же перечень будут автоматически добавлены собственные устройства граждан, ввезенные из-за границы – их владельцам будет предоставлено 120 дней для последующей регистрации в "белом" списке.
"Черный список"
Предусматривается отключение по IMEI-кодам всех украденных или поддельных устройств, а также ввезенных нелегально.
Ранее сообщалось о том, что украинцев планируют обязать перевести на контракт телефонные номера, которые привязаны к банковским картам ‒ для того, чтобы сделать их именными.
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