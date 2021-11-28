Украинцам грозит отключение мобильных: кто рискует попасть в "черный список"

Мобильные телефоны украинцев внесут в новую базу / 1zoom.ru

В Украине планируется создать базу данных, в которой будут содержаться уникальные идентификаторы мобильных телефонов (IMEI) – новых и используемых для финансовых услуг (в т.ч. мобильного банкинга).

Такие новации содержатся в законопроекте №6183, зарегистрированном на сайте Верховной Рады.

При этом телефоны, которые в этой базе не будут зарегистрированы владельцами, подлежат отключению.

"Белый список"

Коды IMEI всех мобильных устройств (телефонов, планшетов и других гаджетов с возможностью подключения к сотовым сетям), которые работали в мобильных сетях Украины до 1 июля 2022 года.

"Серый список"

Войдут "временно разрешенные" с IMEI, которые система определит как ненастоящие или клонированные, и которые обслуживались в мобильных сетях украинских операторов до 1 июля 2022 года. Такие устройства смогут проработать до 31 декабря 2025 года. В этот же перечень будут автоматически добавлены собственные устройства граждан, ввезенные из-за границы – их владельцам будет предоставлено 120 дней для последующей регистрации в "белом" списке.

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"Черный список"

Предусматривается отключение по IMEI-кодам всех украденных или поддельных устройств, а также ввезенных нелегально.

Ранее сообщалось о том, что украинцев планируют обязать перевести на контракт телефонные номера, которые привязаны к банковским картам ‒ для того, чтобы сделать их именными.

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