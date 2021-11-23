Украинцев предупредили о рекордном подорожании мяса: "Это продовольственная катастрофа"

Цены на мясо могут увеличиться в два раза / УНИАН

Цены на мясо в Украине могут вырасти по меньшей мере на 50% со второго квартала 2022 года. Это касается всех видов мяса.

Такой прогноз озвучил исполнительный директор Ассоциации "Мясной отрасли" Николай Бабенко, пишет infoindustria.

"Это будет продовольственная катастрофа. В 2019 году мы предупреждали о рисках перерасхода кормов в украинском свиноводстве. В 2020 году корма подорожали на 50%. Теперь в 2021 году свиноводы рискуют получить убытки в 1000 – 2000 грн на каждые 100 кг живой массы свиней", – говорит Бабенко.

Также эксперт рассказал, что в Польше из-за снижения цен на свиней до 30 грн/кг убытки свинокомплексов составляют 500 грн на 100 кг живой массы.

Читайте такжеЦены на АЗС взлетят до 50 грн за литр: украинцев ждет дефицит топлива"Себестоимость свиней по новым ценам на корма в Польше выросла до 35 грн/кг. В Украине в это же время цена закупки свиней предприятиями мясной отрасли 45 грн/кг и украинские свиноводы также жалуются на убытки. У многих свиноводов в Украине себестоимость свиней с рыночными ценами на корма достигла 45 грн/кг и даже больше", - рассказал эксперт.

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Такая ситуация, уверяет Бабенко, приведет к росту цен на мясо - оно может подорожать в два раза.

"Цены на мясо в мире могут вырасти со 2 квартала 2022 года на 50%. Доходы украинцев самые низкие в Европе, а расходы на продукты питания составляют до 60% доходов, в то время как в странах ЕС в 3-6 раз меньше – 10-20% доходов население тратит на продукты. Украинцы уже недоедают – в 2-3 раза меньше потребляют мясо и молоко. Такой рост цен на мясо – это продовольственная катастрофа и угроза здоровью нации", - считает Бабенко.

Напомним, в украинских магазинах и на рынках рекордно подорожало мясо. По данным Госстата, больше всего за год выросло в цене куриное филе. Так, стоимость килограмма выросла на четверть.

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