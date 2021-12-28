50-70 тыс евро за ребенка: копы разоблачили преступную схему торговли людьми

Женщины думали, что станут суррогатными матерями.
Шесть злоумышленников вербовали бедных украинок ехать рожать в Чехию и после этого писать отказ от детей. Таким образом мошенники за каждого ребенка, которого продавали иностранцам, получали по 50-70 тысяч евро.
В итоге они заработали 1,2 миллиона евро. Теперь копы сообщили о подозрении, рассказали в пресс-службе МВД Украины.
Женщины якобы должны были стать суррогатными матерями, но в конце концов в документах, в которых ни слова не говорилось о суррогатном материнстве, указывалось, что младенцы рождены по стандартной процедуре. Их матерью указывалась гражданка Украины, а отцом – иностранец. Эти биологические матери должны были оформить отказ от родительских прав в пользу иностранцев.
Шестерым фигурантам уже объявили о подозрениях в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 149 (Торговля людьми) Уголовного кодекса Украины.
Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет с конфискацией принадлежащего им имущества или без таковой.
Суд рассматривает вопрос о заключении под стражу членов организованной группы с альтернативой внесения залога в сумме 50 миллионов гривен каждому.
Напомним, ранее в российском Новокузнецке 12-летний подросток объявил о продаже своей младшей сестры. Он даже разместил объявление на сервисе Авито.
Также ранее в одной из специализированных клиник Киева правоохранители разоблачили схему торговли младенцами. "Стоимость" одного ребенка составляла около 70 тысяч долларов.
Читайте также:
- Отдала внучку цыганам. В Николаеве пенсионерку обвиняют в торговле людьми
- В США нашли в грузовике восемь тел: полиция говорит о торговле людьми
- В Литве разоблачили сеть торговли людьми: пытались продать украинцев в рабство в Британию
- Украину исключили из списка стран, где процветает торговля людьми
- Трудовое рабство и торговля людьми: заробитчане рассказали о "сюрпризах" на заработках в Польше