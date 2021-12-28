50-70 тыс евро за ребенка: копы разоблачили преступную схему торговли людьми

Аферисты заработали 1,2 млн евро/ НПУ

Шесть злоумышленников вербовали бедных украинок ехать рожать в Чехию и после этого писать отказ от детей. Таким образом мошенники за каждого ребенка, которого продавали иностранцам, получали по 50-70 тысяч евро.

В итоге они заработали 1,2 миллиона евро. Теперь копы сообщили о подозрении, рассказали в пресс-службе МВД Украины.

Женщины якобы должны были стать суррогатными матерями, но в конце концов в документах, в которых ни слова не говорилось о суррогатном материнстве, указывалось, что младенцы рождены по стандартной процедуре. Их матерью указывалась гражданка Украины, а отцом – иностранец. Эти биологические матери должны были оформить отказ от родительских прав в пользу иностранцев.

Шестерым фигурантам уже объявили о подозрениях в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 149 (Торговля людьми) Уголовного кодекса Украины.

Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет с конфискацией принадлежащего им имущества или без таковой.

Реклама

Суд рассматривает вопрос о заключении под стражу членов организованной группы с альтернативой внесения залога в сумме 50 миллионов гривен каждому.

Напомним, ранее в российском Новокузнецке 12-летний подросток объявил о продаже своей младшей сестры. Он даже разместил объявление на сервисе Авито.

Также ранее в одной из специализированных клиник Киева правоохранители разоблачили схему торговли младенцами. "Стоимость" одного ребенка составляла около 70 тысяч долларов.

Читайте также: