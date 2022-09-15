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Украинские военные переходят к позиционной войне - Жданов

15 сентября 2022, 21:38

Генштаб начинает очередную волну формирования резервов для контрнаступления, говорит Жданов.

Российские военные, украинские военные, ВСУ
Украинские военные / Генштаб ВСУ, УНИАН

Украинские военные переходят к позиционной войне и на отдельных направлениях продолжают контрнаступление.

"На некоторых направлениях продолжается контрнаступление, но в другом темпе. Я так понимаю, что Генштаб начинает очередную волну формирования резервов для контрнаступления в том направлении, которое они определят", - сообщил военный эксперт Олег Жданов.

Контрнаступление ВСУ в Харьковской области

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов 12 сентября сделал заявление, согласно которому ВСУ в некоторых районах региона вышли к государственной границе с Россией. Военная операция продолжается. Враг убегает либо вглубь фронта, либо на территорию страны-агрессора.

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Министр обороны Алексей Резников отметил, что контрнаступательная операция Украины на Харьковщине прошла даже лучше, чем ожидалось.

По его словам, украинцы доказали свою способность побеждать российские войска на поле боя. Однако о победе говорить пока рано – оккупанты могут пойти в контратаку.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сказала, что Вооруженные силы Украины в Харьковской области освободили более 300 населенных пунктов. Контрнаступление будет идти до полной деоккупации региона.

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