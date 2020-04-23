Украинские заробитчане вылетели чартером на сбор урожая в Финляндию

Заробитчане отправились в Финляндию для уборки клубники / Фото: tsn.ua

По просьбе финских фермеров был организован чартерный рейс, и украинские заробитчане вылетели в Финляндию на уборку урожая.

Как говорится в сюжете ТСН, первый самолет увез на заработки 200 украинцев. Однако в ближайшее время к сельхозработам в Финляндии планируют привлечь около тысячи работников из Украины.

Списки работников составляет МИД, спецрейсы также курируют дипломаты. В ведомство обратились представители Финляндии, которые утверждают, что местные фермеры не справятся с работой без сезонных рабочих.

После прилета заробитчане обязательно пройдут двухнедельный карантин, а затем приступят к работе.

Известно, что в минувшие годы за сезон в Финляндию на заработки отправлялось около 15 тысяч украинцев. Нехватка работников в текущем году ощущается не только в Финляндии, но и в других странах Европы. Фермеры утверждают, что под угрозой находится сбор урожая овощей, ягод и винограда.

Как ранее сообщалось, работу в Польше в связи с пандемией коронавируса потеряла треть украинских трудовых мигрантов, часть заробитчан жалуются на ограничение и снижение доходов.

Напомним, возвращающиеся из Польши украинцы устроили ад на границе.