Украинские заробитчане вылетели чартером на сбор урожая в Финляндию

После прилета украинцы обязаны выдержать двухнедельный карантин.
По просьбе финских фермеров был организован чартерный рейс, и украинские заробитчане вылетели в Финляндию на уборку урожая.
Как говорится в сюжете ТСН, первый самолет увез на заработки 200 украинцев. Однако в ближайшее время к сельхозработам в Финляндии планируют привлечь около тысячи работников из Украины.
Списки работников составляет МИД, спецрейсы также курируют дипломаты. В ведомство обратились представители Финляндии, которые утверждают, что местные фермеры не справятся с работой без сезонных рабочих.
После прилета заробитчане обязательно пройдут двухнедельный карантин, а затем приступят к работе.
Известно, что в минувшие годы за сезон в Финляндию на заработки отправлялось около 15 тысяч украинцев. Нехватка работников в текущем году ощущается не только в Финляндии, но и в других странах Европы. Фермеры утверждают, что под угрозой находится сбор урожая овощей, ягод и винограда.
Как ранее сообщалось, работу в Польше в связи с пандемией коронавируса потеряла треть украинских трудовых мигрантов, часть заробитчан жалуются на ограничение и снижение доходов.
Напомним, возвращающиеся из Польши украинцы устроили ад на границе.