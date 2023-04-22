Украина в следующем месяце может потерять контроль над воздушным пространством - The Times

Украина может потерять контроль над воздушным пространством уже в следующем месяце. Об этом стало было указано в секретных документах Пентагона, сообщает The Times.
Отмечается, что контроль над воздушным пространством будет потерян, если Запад не передаст дополнительное вооружение и зенитные боеприпасы.
На сокращение поставок ПВО обратила внимание и Россия. Именно зимние ракетные удары по Украине заставили концентрировать системы ПВО вблизи мирных городов, тогда как линия фронта практически не прикрывалась.
Следует отметить, что РФ усовершенствовала авиационную бомбу ФАБ-500, предоставив ей крылья и систему GPS. Таким образом этой управлять этой бомбой можно даже в полете после сброса с самолета. При этом сам самолет не водит в воздушное пространство Украины и находится в безопасном для себя месте.
Утечка секретных документов Пентагона
6 апреля издание The New York Times сообщило, что в Twitter и Telegram были опубликованы секретные военные документы, в которых подробно описаны планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным контрнаступлением ВСУ.
Военные аналитики говорят, что документы, по-видимому, были изменены в некоторых частях по сравнению с их первоначальным вариантом. В частности, были завышены американские оценки погибших на войне украинцев и занижены оценки погибших российских оккупантов.
Позже стало известно, что секретные документы США, раскрывающие государственные тайны о войне в Украине, "слил" 21-летний нацгвардеец ВВС США штата Массачусетс Джек Тейшейра. Он был администратором небольшой игровой онлайн-группы в Discord, в которую изначально слили секретные документы Пентагона и из которой документы распространились дальше.
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби позже заявил, что секретные документы Пентагона, которые "слили" в сеть, могли быть поддельными. Они якобы не отражают последние разведданные США.
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