Украине удалось вернуть в бюджет 1,5 миллиарда на схеме по закупке снарядов

Минобороны совместно с правоохранителями удалось вернуть 1,5 миллиарда гривен, которые фигурировали в коррупционной схеме приобретения артснарядов для ВСУ, сообщил глава ведомства Рустем Умеров.
Ранее был задержан руководитель одного из Главных управлений Минобороны.
"Это изменения, о которых мы предупреждали. Важно не только находить виновных в злоупотреблениях, но и возвращать утраченное. Работаем дальше", - высказался Умеров.видео дня
Над делом работает СБУ во взаимодействии и при содействии Минобороны. Процессуальное руководство осуществляется Офисом Генерального прокурора.
"Денежные средства в сумме 35 млн евро, что в эквиваленте составляет почти 1,5 млрд грн, уже возвращены компанией-нерезидентом на счета Министерства обороны Украины", - отметили в Офисе прокурора.
Дело 1,5 миллиарда гривен - детали
Речь идет о договоре, который в декабре 2022 года подписал подозреваемый - руководитель одного из Главных управлений Минобороны. Он заключил дополнительное соглашение к государственному контракту с компанией-посредником на поставку артснарядов по завышенным ценам, понимая нецелесообразность и экономическую необоснованность условий этого соглашения.
Также чиновник организовал перечисление со счетов Министерства обороны Украины денежных средств, которые в конечном итоге были перечислены на счета иностранной компании.
Как писал Главред, НАБУ и САП уличили руководство Госспецсвязи - главу службы Юрия Щиголя и его заместителя - в хищении 62 миллионов гривен, которые государство выделило службе на закупку систем информатизации, предназначенных для создания системы защищенных реестров данных. Саму закупку чиновники засекретили, чтобы избежать торгов и обеспечить "своим" фирмам победу.
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