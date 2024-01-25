Украине удалось вернуть в бюджет 1,5 миллиарда на схеме по закупке снарядов

В декабре 2022 года чиновник МО подписал соглашение с компанией-спецэкспортером на приобретение снарядов, но средства не были переведены на счета компании.

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Коррупционеру грозит до 15 лет тюрьмы / Коллаж Главреда. Фото: СБУ

Минобороны совместно с правоохранителями удалось вернуть 1,5 миллиарда гривен, которые фигурировали в коррупционной схеме приобретения артснарядов для ВСУ, сообщил глава ведомства Рустем Умеров.

Ранее был задержан руководитель одного из Главных управлений Минобороны.

"Это изменения, о которых мы предупреждали. Важно не только находить виновных в злоупотреблениях, но и возвращать утраченное. Работаем дальше", - высказался Умеров. видео дня

Над делом работает СБУ во взаимодействии и при содействии Минобороны. Процессуальное руководство осуществляется Офисом Генерального прокурора.

"Денежные средства в сумме 35 млн евро, что в эквиваленте составляет почти 1,5 млрд грн, уже возвращены компанией-нерезидентом на счета Министерства обороны Украины", - отметили в Офисе прокурора.

Дело 1,5 миллиарда гривен - детали

Речь идет о договоре, который в декабре 2022 года подписал подозреваемый - руководитель одного из Главных управлений Минобороны. Он заключил дополнительное соглашение к государственному контракту с компанией-посредником на поставку артснарядов по завышенным ценам, понимая нецелесообразность и экономическую необоснованность условий этого соглашения.

Также чиновник организовал перечисление со счетов Министерства обороны Украины денежных средств, которые в конечном итоге были перечислены на счета иностранной компании.

Как писал Главред, НАБУ и САП уличили руководство Госспецсвязи - главу службы Юрия Щиголя и его заместителя - в хищении 62 миллионов гривен, которые государство выделило службе на закупку систем информатизации, предназначенных для создания системы защищенных реестров данных. Саму закупку чиновники засекретили, чтобы избежать торгов и обеспечить "своим" фирмам победу.

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