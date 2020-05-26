Умер известный украинский писатель и переводчик

Моисей Фишбейн / Фото: Михаил Сидоржевский/Facebook

26 мая на 74-м году жизни скончался украинский писатель еврейского происхождения Моисей Фишбейн.

"Сегодня вечером после тяжелой болезни скончался выдающийся украинский писатель Моисей Фишбейн", - со ссылкой на жену писателя сообщил у себя в Facebook глава Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский.

Как известно, Фишбейн родился 1 декабря 1946 в Черновцах. Окончил филологический факультет Киевского педагогического института.

С 1982 года жил в Германии, где в 1982-1995 годах работал в украинской и русской редакциях Радио Свобода корреспондентом, комментатором, редактором. Писал свои стихи и переводил с десятка европейских языков. В 2003 году вернулся в Украину.

Фишбейн был как поэтом, так и талантливым переводчиком, получил огромное количество наград. Писатель был известен своей активной проукраинской гражданской позицией.

"Печальная новость. Умер выдающийся украинский поэт и переводчик Моисей Фишбейн. Он был глубоким человеком и много сделал для Украины и украинской культуры. Его переводы Райнера Марии Рильке я считаю одним из лучших примеров перевода на украинский язык. Вечная память", - прокомментировал трагическое событие народный депутат и фронтмен группы океан Эльзы Святослав Вакарчук.

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