"Увидела, что у меня нет ног": медик из Лисичанска рассказала, как выжила после взрыва

Оксана Баландина / svoi.city

В начале марта больницу в Лисичанске обстреляли оккупанты. Оксана Баландина работала медицинской сестрой в детской больнице Лисичанска. обстреляли российские оккупанты, вторгшиеся в Украину. С тех пор женщина на работу не выходила и вместе с семьей пряталась от обстрелов в подвале.

27 марта Оксана получила минно-взрывную травму, наступив на неизвестный предмет. Врачи сделали ей четыре операции. Ампутировали две ноги и пальцы левой кисти.

"В конце марта в Лисичанске, расположенном в Луганской области, где к тому времени уже шли ожесточенные бои, магазины и аптеки почти не работали и были проблемы с продуктами", - рассказала Оксана изданию Свои.City.

Еду и лекарства в город завозили волонтеры и в тот день Оксана с мужем как раз ходила получать гуманитарную помощь. Возвращаясь домой, решили сократить дорогу, пройдя за рекой. Этот путь они знали с детства.

"Я шла немного впереди и увидела в земле торчащий снаряд. Муж шел сзади, говорил с другом. Я обернулась рассказать о своей находке - и сразу же взлетела в воздух. Муж испугался, подбежал ко мне и начал перематывать кровоточащие конечности. Скорая приехала быстро, но врачи отказались меня забирать. Не захотели спускаться к грунтовой дороге. Они ждали спасателей, которые вынесут меня", - рассказывает девушка.

Не дожидаясь спасателей, муж Оксаны с отчимом вынесли ее сами. В машине скорой, вспоминает женщина, она задыхалась. В больницу ее довезли в критическом состоянии со значительной кровопотерей.

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"Утром 28 марта, выспавшись и отдохнув от операции, я увидела, что у меня нет ног. Врачам пришлось ампутировать их на треть бедра. На левой руке остался только большой палец. Когда все случилось на дороге, я кричала, просила меня убить. Мне не хотелось жить, не хотелось, чтобы дети видели меня с инвалидностью. Но благодаря поддержке родных, знакомых и незнакомых людей, у меня открылось второе дыхание. Я буду жить ради своей семьи", — рассказывает Оксана.

Сейчас женщина проходит реабилитацию в Днепре, ждет протезирования в Германии и показывает свою новую жизнь в ТикТок, где зарегистрировалась после пережитого. Свой аккаунт Оксана подписала: "Новая жизнь, главное не сдаваться".

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