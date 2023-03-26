"Ужасное и разрушительное": эксперт назвал "фишку" снаряда с урановым сердечником

Михаил Гончар объяснил эффективность снаряда с сердечником из обедненного урана.

Михаил Гончар / УНИАН

Появление на поле боя бронебойных снарядов не будет оказывать решающее значение на ход боевых действий, заявил президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар.

"Этого не будет, но это оказывает психологическое воздействие на неподготовленных людей, потому что "снаряд с урановым сердечником" звучит как нечто ужасное и разрушительное", — подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт пояснил, что бронебойные снаряды были, есть и будут, однако эффективность снаряда с сердечником из обедненного урана заключается в его большей пробивной способности.

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"Он тяжелее железа и имеет лучшие показатели твердости и прочности. По разным оценкам, эти снаряды на 20-30 процентов эффективнее обычных подкалиберных снарядов", — отметил собеседник Главреда.

Вместе с тем он указал на то, что значительно эффективнее работают кумулятивные снаряды и противотанковые комплексы типа "Стугна" или британо-шведский NLAW, которые имеют кумулятивный эффект.

"То есть они прожигают броню танка. А подкалиберный снаряд, хоть с урановым сердечником, хоть с вольфрамовым, воздействует на танк кинетическим образом и будто пробивает броню", — добавил Гончар.

Поставки снарядов с обедненным ураном

Ранее Минобороны Великобритании заявило, что президент РФ Владимир Путин распространяет заведомо ложную информацию о поставках Украине снарядов с обедненным ураном.

21 марта военное ведомство анонсировало, что вместе с боевыми танками Challenger-2 отправит в Украину бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.

В тот же день российский диктатор Владимир Путин в ходе переговоров с Си Цзиньпином в Кремле прокомментировал это заявление, сказав, что "коллективный Запад начинает уже применять оружие с ядерным компонентом".

На это представитель Минобороны Великобритании ответил: "Британская армия использует обедненный уран в своих бронебойных снарядах на протяжении десятилетий. Это стандартный компонент, не имеющий ничего общего с ядерным оружием или потенциалом. Россия знает об этом, но намеренно пытается дезинформировать".

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