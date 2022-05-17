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"Уже констатация факта": эксперт пояснил, почему у оккупантов не выйдет окружить ВСУ на Донбассе

17 мая 2022, 18:55

Как говорит эксперт, с более или менее высокой вероятностью можно говорить, что противнику не удалось даже минимальное оцепление группировки ВСУ на Востоке.

Танк, ВСУ
Эксперт пояснил, почему у оккупантов не выйдет окружит ВСУ на Донбассе / коллаж УНИАН и Генштаб

Все ближайшие сутки оккупанты будут продолжать отчаянные попытки окружить группировку ВСУ на Востоке Украины, но все они заранее обречены на провал. Об этом рассказал в комментарии "Радио НВ" известный военный эксперт Сергей Грабский.

"Это уже констатация факта, что противнику не удалось добиться своей основной цели, окружить наши войска на Донбассе в целом. Более того, ему не удается и минимальная цель на сегодняшний день — окружить наши войска в районе Северодонецка и Лисичанска, несмотря на отчаянные попытки и попытки продвинуться в любом направлении. То есть мы видели эти многократные попытки продвинуться от Попасной, но, как мы говорили, противник почему-то мыслит категориями ХХ века, думая, что прорвав нашу линию обороны на Попасную, он выйдет на оперативное пространство. Вместо этого он столкнулся с отчаянными оборонительными действиями наших войск за Попасной, и снова ввязался в такие уличные бои. Он пытается обстреливать Бахмут, Соледар, но на этом направлении так же не добивается успехов. То есть фактически можем уже с более или менее высокой вероятностью говорить, что противнику не удалось даже минимальное оцепление наших войск на востоке Украины", ‒ сказал он.

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Напомним, ранее известный военный эксперт Олег Жданов говорил, что у российских оккупантов вряд ли получится взять в клещи группировку ВСУ на востоке Украины.

"Думаю, что невозможно у них это. Дело в том, что Россия не смогла за три недели сформировать большую ударную группировку для наступательной операции. Залог успеха любой наступательной операции – это первый ошеломляющий массированный удар по противнику. Это должен был быть бронированный кулак, который должен пробить оборону противника. Россия не смогла этого сделать и перешла в наступление из непосредственного соприкосновения с нами – теми частями, которые уже воевали. То есть потрепанными, с пониженной боеспособностью и с пониженным наступательным потенциалом", ‒ заявил он.

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Автор: Егор Бунин
ВСУ новости Украины война России и Украины
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