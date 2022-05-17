"Уже констатация факта": эксперт пояснил, почему у оккупантов не выйдет окружить ВСУ на Донбассе

Как говорит эксперт, с более или менее высокой вероятностью можно говорить, что противнику не удалось даже минимальное оцепление группировки ВСУ на Востоке.
Все ближайшие сутки оккупанты будут продолжать отчаянные попытки окружить группировку ВСУ на Востоке Украины, но все они заранее обречены на провал. Об этом рассказал в комментарии "Радио НВ" известный военный эксперт Сергей Грабский.
"Это уже констатация факта, что противнику не удалось добиться своей основной цели, окружить наши войска на Донбассе в целом. Более того, ему не удается и минимальная цель на сегодняшний день — окружить наши войска в районе Северодонецка и Лисичанска, несмотря на отчаянные попытки и попытки продвинуться в любом направлении. То есть мы видели эти многократные попытки продвинуться от Попасной, но, как мы говорили, противник почему-то мыслит категориями ХХ века, думая, что прорвав нашу линию обороны на Попасную, он выйдет на оперативное пространство. Вместо этого он столкнулся с отчаянными оборонительными действиями наших войск за Попасной, и снова ввязался в такие уличные бои. Он пытается обстреливать Бахмут, Соледар, но на этом направлении так же не добивается успехов. То есть фактически можем уже с более или менее высокой вероятностью говорить, что противнику не удалось даже минимальное оцепление наших войск на востоке Украины", ‒ сказал он.
Читайте такжеПланы России по окружению ВСУ на Донбассе: у Байдена дадут оружие, которое требует Украина
Напомним, ранее известный военный эксперт Олег Жданов говорил, что у российских оккупантов вряд ли получится взять в клещи группировку ВСУ на востоке Украины.
"Думаю, что невозможно у них это. Дело в том, что Россия не смогла за три недели сформировать большую ударную группировку для наступательной операции. Залог успеха любой наступательной операции – это первый ошеломляющий массированный удар по противнику. Это должен был быть бронированный кулак, который должен пробить оборону противника. Россия не смогла этого сделать и перешла в наступление из непосредственного соприкосновения с нами – теми частями, которые уже воевали. То есть потрепанными, с пониженной боеспособностью и с пониженным наступательным потенциалом", ‒ заявил он.
Другие новости:
- Вышли из окружения рашистов: морпехи раскрыли детали соединения с Азовом в Мариуполе
- В ФСБ начались чистики - ищут козла отпущения в окружении Путина, - начальник украинской разведки
- Оккупанты готовят окружение: в МВД назвали новое направление главного удара РФ