Смогут ли оккупанты взять ВСУ в клещи на востоке Украины - военный эксперт / Коллаж фото УНИАН / Reuters

У российских оккупантов вряд ли получится взять в клещи группировку ВСУ на востоке Украины. Об этом сообщил известный военный эксперт Олег Жданов в комментарии порталу "Настоящее время".

"Думаю, что невозможно у них это. Дело в том, что Россия не смогла за три недели сформировать большую ударную группировку для наступательной операции. Залог успеха любой наступательной операции – это первый ошеломляющий массированный удар по противнику. Это должен был быть бронированный кулак, который должен пробить оборону противника. Россия не смогла этого сделать и перешла в наступление из непосредственного соприкосновения с нами – теми частями, которые уже воевали. То есть потрепанными, с пониженной боеспособностью и с пониженным наступательным потенциалом", ‒ заявил он.

Жданов говорит, что главный вопрос в ситуации с наступлением оккупантов на Донбассе ‒ хватит ли у них стратегических резервов.

"Да, они пытаются вводить в бой резервы, пытаются этим самым компенсировать наращивание наступательного потенциала. Но это в данной ситуации не спасает. Хватит ли у них этих резервов по наращиванию усилий – это и будет определяющим в длительности проведения операции. Но с учетом накопленных их резервов, с учетом логистики и переброски резервов с территории России, 7-10 дней – столько от силы они смогут удерживать тот натиск и тот темп, который они сегодня удерживают", ‒ говорит он.

Читайте такжеВ британской разведке назвали причину провала наступления РФ на Донбассе

Напомним, ранее эксперты НАТО сообщали, что российскому диктатору Владимиру Путину необходим хоть какой-то результат в войне против Украины до 9 мая, чтобы он мог похвастаться им перед россиянами.

Именно поэтому он подгоняет командующего наступлением РФ на Украину Александра Дворникова, которого прозвали "сирийским мясником" из-за зверств во время ведения войны в Сирии. Именно поэтому обстрелы и бомбардировки оккупантами усилятся, говорят эксперты.

Другие новости: