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Доплясались: в Украине в ночных клубах введут комендантский час

Шмыгаль также призвал поставить на жесткий контроль муниципальный транспорт.

28 июня 2020, 09:03
карантин
В ночных клубах введут комендантский час / УНИАН

Из-за резкого увеличения случаев заражения коронавирусом в Украине президент Владимир Зеленский созвал на экстренное селекторное совещание не только членов Кабмина и представителей правоохранительных органов, но и руководителей областных государственных администраций и мэров городов.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"В Одессе заработали клубы, звезды давали концерты, открыли все пляжи. Появился слух, что на открытом воздухе никто не заболеет. Однако это неправда. Из-за всего этого ситуация сильно ухудшилась. Если раньше Одесса имела один из лучших показателей по распространению коронавирусной инфекции, то сегодня количество заболевших в сутки значительно выше. Мы уверены, что такое может произойти во всех регионах, где нет коммуникации с людьми", - заявил президент.

В свою очередь, министр здравоохранения Максим Степанов напомнил, что, по сравнению с показателями на конец мая, заболеваемость коронавирусом увеличилась в два-три раза. Однако смертность снизилась, что говорит о качественном лечении.

Премьер-министр Денис Шмыгаль добавил, что показатель заболеваемости значительно вырос и составляет более 50 человек на 100 000 населения. Еще 10 дней назад он был меньше 40. В то же время летальность составляет 2,6%, что свидетельствует о высоком уровне лечения.

Также Шмыгаль попросил мэров привлечь муниципальные патрули к работе с ведомствами, осуществляющими контроль, такими как, например, Госпродпотребслужба и другими для соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

Кроме того, глава Кабмина попросил мэров ввести комендантский час для ночных клубов, ограничив их работу до 22.00 и поставить на жесткий контроль муниципальный транспорт, а также улучшить информационную политику и помочь учебным заведениям подготовиться к дистанционной работе.

Добавим, что по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, скорее всего осенью большинству украинских школ придется перейти на дистанционное обучение, поэтому уже сегодня должны быть подготовлены соответствующие технические возможности.

Кроме того, на совещании с президентом министр внутренних дел Арсен Аваков отчитался о проверке 6 200 заведений за последние двое суток, по итогам которых составили 355 админпротоколов. Больше всего нарушителей оказалось в Киеве, Винницкой, Тернопольской, Одесской и Львовской областях.

Читайте такжеКоронавирус в Украине дал себе волю – за сутки опять более 900 больныхНапомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что из-за резкого увеличения количества инфицированных возможна нехватка коек в больницах.

"Если сейчас не начать соблюдать контроль, то мы получим еще худший результат через две недели", – сказал министр и добавил, что при таком распространении болезни нужно говорить о готовности больниц не только второй волны, но и третьей.

Также ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что медицина Украины в последние месяцы демонстрирует хорошие показатели в борьбе с коронавирусом – но у нее тоже есть свой предел. И без соблюдения карантина – украинцев ждут новые антирекорды по Covid-19.

"За три месяца медицинская система укреплена в разы. Если вы посмотрите на тесты, то в начале апреля мы делали 250-300 ПЦР-тестов в сутки. Сегодня этот показатель 14 тысяч. Мы восстановили систему лабораторных центров, которая была полностью разрушена. Мы переквалифицировали и переучили врачей-лаборантов, чтобы выйти на такой результат. Мы ввели стандарты лечения, которые показывают свою действенность", – сказал министр здравоохранения.

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