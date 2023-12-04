В Болгарии "разбираются" с поставками Украине 100 БТР

Президент страны Румен Радев наложил вето на соответствующее соглашение, в парламенте это назвали "позором".

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Радев пошел против помощи Украине и придумал странные оправдания / Коллаж Главреда. Фото: Defense Express, сайт Кремля

Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на соглашение, заключенное с Украиной, о поставке ВСУ 100 БТР. Правительство и парламент страны обещают его преодолеть, пишет Novinite.

Возвращая парламенту ратифицированное соглашение на передачу Украине БТР, Радев оправдывался "приоритетом нацбезопасности", так как техника может сыграть "решающую роль" в охране границы страны и оказании помощи гражданам во время чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

Соглашение было подписано Киевом и Софией в августе 2023 года и получило одобрение парламента. В Минобороны Болгарии подчеркивали, что передают Украине 100 устаревших БТР-60 и запчасти к ним, которые уже не используются армией страны.

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Правительство не сдается

Как отметил премьер Болгарии Николай Денков, скорее всего, парламент отклонит вето Радева.

"Это вето будет преодолено, поэтому я не вижу ничего, что можно было бы комментировать", - лаконично ответил премьер.

В парламенте решение Радева о наложении вето на поставку Украине бронетехники назвали "позором".

Болгария и Украина

Накануне появилась информация о намерениях Софии передать Киеву неисправные ракеты к С-300. Решение для болгарских властей далось с трудом, так как в парламенте страны до сих много представителей местных пророссийских сил.

Именно пророссийские политсилы тормозили выделение Болгарией военной помощи Украине. Этим объясняются и весьма прохладные отношения двух стран.

Кроме того, на территории страны также "работают" российские диверсанты. По словам болгарского оружейного магната Эмилиана Гебрева, наемники РФ атакуют заводы и склады оружейной компании EMKO, которая производит большую часть болгарских пуль и танковых снарядов советского образца, поставляемых Украине.

Тем не менее четкую проукраинскую позицию занимает премьер Николай Денков. Он неоднократно публично критиковал пророссийские власти отдельных стран Европы и однажды заверил, что его правительство не будет отменять налог на российский газ.

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