В бою против оккупантов героически погиб воин-монах, который был разведчиком

На фронте погиб украинский военный-монах Роман Пеприк / Украинская разведка

В бою против российских оккупантов героически погиб воин-монах Роман Пеприк. Он служил в разведывательном батальоне ВСУ. Об этом заявил митрополит Переяславского и Вишневский ПЦУ Александр (Драбинко), сообщает украинская разведка.

"В боях за волю Украины погиб иеромонах Православной церкви Украины Пимен (Роман Пеприк), который во второй раз с начала войны с Россией стал в ряды защитников нашего государства и проходил службу в одном из разведывательных батальонов ВС Украины", - говорится в сообщении.

Роман Пеприк принял монашеский постриг в раннем возрасте. Он не смог стоять в стороне от защиты Украины и ушел на фронт добровольцем.

"С началом российской агрессии, будучи патриотом своей родины и истинным христианином, монах Пимен, не оставляя монашеских обетов, пошел добровольцем защищать суверенитет и территориальную целостность Украины. Выполнял боевые задачи и принимал непосредственное участие в боях на передовой", – говорится в сообщении.

Пеприк уволился с военной службы, после чего стал насельником монастыря под Киевом, а впоследствии - на Прикарпатье. И летом он понял, что не может сидеть сложа руки и воевать против российских оккупантов.

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Как сообщал Главред, в бою с русскими оккупантами в Донецкой области погиб младший лейтенант Вооруженных сил Украины, бывший пловец и тренер в СК Заря Владимир Ульяницкий. 22 июля его проводили в последний путь в Николаеве.

Также мы писали, что в суровых боях с российскими агрессорами трагически погиб легендарный телеведущий музыкального канала М1 Карим Гуламов.

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