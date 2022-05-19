В Черкассах сделали боевую вышиванку для украинской армии: красочные фото

В Черкассах сделали боевую вышиванку для украинской армии / 118-я бригада Теробороны / ua.depositphotos.com

В Черкассах местные художники вместе с бойцом территориальной обороны создали специальную вышиванку с боевым узором. Об этом сообщили на странице 188 отдельной бригады территориальной обороны в Facebook.

"Совместным трудом бойцов теробороны и художников создали стильную, колоритную и современную вышивку, которую можно носить на боевой рубашке ВСУ. Первыми моделями, безусловно, стали авторы идеи", — рассказали в теробороне.

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Напомним, ранее Украинский военный Антон Гладун после подрыва на мине остался без обеих ног и руки. Он защищал родное государство в самых горячих точках, а под Изюмом получил тяжелое ранение.

Защитник Украины рассказывает, что они с товарищами попали на минное поле в посадке под Изюмом, когда возвращались с боевого задания.

"Шли посадкой, и там были разбросаны кассетные мины, никто о них не знал", – говорит Антон.

Рядом с миной шагнул собрат парня – боеприпас взорвался, и он погиб. Антон получил тяжелое ранение. Его доставили в местную районную больницу, где он пробыл шесть дней в коме.

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