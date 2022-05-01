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В "Дие" появилось нововведение, которое касается сертификата вакцинации: подробности

1 мая 2022, 04:30

Если у сертификата закончился срок, и он исчез из приложения, его можно заказать снова - в разделе Услуги в приложении.

Дия
В Дие появилось нововведение / https://diia.gov.ua/

В приложении "Дия" появилось нововведение, которое касается сертификата вакцинации от коронавируса. Теперь ковид-сертификат, у которого истек срок действия, не будет исчезать из приложения – история вакцинации от COVID-19 останется в смартфоне.

"Таким образом мы хотим оставить в приложении историю вашей вакцинации от COVID", – сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров

Если у сертификата закончился срок, и он исчез из приложения, его можно заказать снова - в разделе Услуги в приложении.

Сертификат о вакцинации от коронавируса с отметкой "Срок действия сертификата у Украины закончился" не будет валидироваться, однако с ним можно получить бустерную дозу, а не вакцинироваться заново.

Нововведение важно для людей, которые потеряли связь со своим семейным врачом или же эвакуировались в пределах Украины или за границу.

"Они смогут показать медработнику, сколько у них вакцин – одна, две или бустерная доза", – добавил Федоров.

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коронавирус приложение Михаил Федоров
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