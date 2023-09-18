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В Днепре водитель Mazda напал на пешеходов с газовым баллончиком и едва не переехал их

Алина Дембицкая
18 сентября 2023, 16:59 обновлено 18 сентября, 17:00
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Водитель Mazda пересек двойную сплошную полосу и на "красный" сигнал светофора поехал между пешеходов, которые шли по "зебре".
В Днепре водитель Mazda напал на пешеходов с газовым баллончиком и едва не переехал их
В Днепре водитель Mazda напал на пешеходов / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

В понедельник, 18 сентября, в городе Днепр произошло ЧП. Водитель автомобиля Mazda едва не совершил наезд на людей, которые переходили дорогу на пешеходном переходе. После этого он вышел из автомобиля и применил газовый баллончик против прохожих.

Как сообщает Днепр Оперативный в Facebook, сегодня около 08:00 на пересечении улиц Макарова и Титова водитель Mazda пересек двойную сплошную полосу и на "красный" сигнал светофора поехал между пешеходов, которые шли по "зебре".

Возмущенные люди начали делать замечания наглому водителю. После этого он оставил посреди дороги авто и с баллончиком бросился на горожан.

видео дня

Патрульные Днепра уже задержали водителя, сообщает Днепр Оперативный в Telegram. Во время общения у него заметили признаки наркотического опьянения и предложили пройти медосмотр в установленном законом порядке. Мужчина согласился (результат будет через 10 суток).

Смотрите в нашем телеграмм-канале видео инцидента в Днепре:

В Днепре водитель Mazda напал на пешеходов
В Днепре водитель Mazda напал на пешеходов / скриншот

Также на водителя составили несколько админматериалов за нарушение ПДД и доставили в отделение полиции. Мужчине грозит ответственность по ст. 173 КУоАП (Мелкое хулиганство).

Напомним, что 29 августа в Днепре патрульный застрелил мужчину. Патрульные остановили автомобиль для проверки. Между водителем и правоохранителями возник конфликт, в результате которого водитель авто набросился на патрульных и начал их бить.

Полицейского задержали по факту превышения полномочий. Позже суд отправил полицейского под домашний арест.

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