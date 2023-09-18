В Днепре водитель Mazda напал на пешеходов с газовым баллончиком и едва не переехал их

В понедельник, 18 сентября, в городе Днепр произошло ЧП. Водитель автомобиля Mazda едва не совершил наезд на людей, которые переходили дорогу на пешеходном переходе. После этого он вышел из автомобиля и применил газовый баллончик против прохожих.
Как сообщает Днепр Оперативный в Facebook, сегодня около 08:00 на пересечении улиц Макарова и Титова водитель Mazda пересек двойную сплошную полосу и на "красный" сигнал светофора поехал между пешеходов, которые шли по "зебре".
Возмущенные люди начали делать замечания наглому водителю. После этого он оставил посреди дороги авто и с баллончиком бросился на горожан.
Патрульные Днепра уже задержали водителя, сообщает Днепр Оперативный в Telegram. Во время общения у него заметили признаки наркотического опьянения и предложили пройти медосмотр в установленном законом порядке. Мужчина согласился (результат будет через 10 суток).
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Также на водителя составили несколько админматериалов за нарушение ПДД и доставили в отделение полиции. Мужчине грозит ответственность по ст. 173 КУоАП (Мелкое хулиганство).
Напомним, что 29 августа в Днепре патрульный застрелил мужчину. Патрульные остановили автомобиль для проверки. Между водителем и правоохранителями возник конфликт, в результате которого водитель авто набросился на патрульных и начал их бить.
Полицейского задержали по факту превышения полномочий. Позже суд отправил полицейского под домашний арест.
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