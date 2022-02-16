В Днепре зажгли самый большой в мире флаг Украины

Трубы покрыты 5,5 тысячами световых пикселей.
В Днепре ко Дню единения, 16 февраля, сделали самый большой в мире флаг Украины. Световая арт-инсталляция была сооружена на пяти бывших заводских трубах. Она зажглась сине-желтыми цветами.
Отмечается, что трубы покрыты 5,5 тыс. световых пикселей, а сверху установлен мощный световой лазер, который уходит в небо более чем на 10 км.
Раньше каждый вечер трубы подсвечивались разными цветами. Но с 16 по 20 февраля они будут изображать флаг Украины.
"Даже самые большие в мире физические флаги не превышают нескольких сотен метров. Мы же благодаря свету сделали такой флаг, который возносится в небо на километры и способен зажечь огонь надежды и уверенность в сердце каждого жителя Украины!" — написал в Facebook основатель светотехнической компании Николай Каблука.
День единения в Украине
Как известно, сегодня Украина отмечает новый праздник - День единения.
Президент Украины Владимир Зеленский открыл телемарафон национального единства по случаю Дня единения и обратился к украинцам.
Также вместе с супругой Еленой запустил челендж ко Дню единения Украины.
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