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В Днепре зажгли самый большой в мире флаг Украины

16 февраля 2022, 18:17
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Трубы покрыты 5,5 тысячами световых пикселей.

Флаг в Днепре стал самым большим в Украине / Expolight

В Днепре ко Дню единения, 16 февраля, сделали самый большой в мире флаг Украины. Световая арт-инсталляция была сооружена на пяти бывших заводских трубах. Она зажглась сине-желтыми цветами.

Отмечается, что трубы покрыты 5,5 тыс. световых пикселей, а сверху установлен мощный световой лазер, который уходит в небо более чем на 10 км.

Раньше каждый вечер трубы подсвечивались разными цветами. Но с 16 по 20 февраля они будут изображать флаг Украины.

"Даже самые большие в мире физические флаги не превышают нескольких сотен метров. Мы же благодаря свету сделали такой флаг, который возносится в небо на километры и способен зажечь огонь надежды и уверенность в сердце каждого жителя Украины!" — написал в Facebook основатель светотехнической компании Николай Каблука.

День единения в Украине

Как известно, сегодня Украина отмечает новый праздник - День единения.

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Президент Украины Владимир Зеленский открыл телемарафон национального единства по случаю Дня единения и обратился к украинцам.

Также вместе с супругой Еленой запустил челендж ко Дню единения Украины.

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