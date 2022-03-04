В Энгергодар зашли российские военные: что там творится / Коллаж Главреда

Днем 4 марта 2022 года в город Энергодар Запорожской области зашли российские военные. В соцсетях публикуют видео, как по городу продвигается техника оккупанта.

Российские оккупанты с боем заняли помещение городской полиции Энергодара, пишет Telegram-канал Энергоатом. Также сообщается о захвате мэрии.

Людей призывают с осторожностью относиться к информации, которая теперь начнет поступать из города.

Ранее в Энергодаре Запорожской области, где расположена Запорожская АЭС, произошел мощный взрыв.

Также сообщалось, что мэра Энергодара могли захватить оккупанты. Допускается, что под давлением агрессора он записал видеообращение к гражданам.

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Напомним, враг захватил площадку Запорожской АЭС. После чего из-за обстрела российскими оккупантами возник пожар на Запорожской АЭС. В 06:20 в учебно-тренировочном корпусе Запорожской АЭС пожар ликвидировали.

Что происходит в Украине 4 марта 2022:

Украинская ПВО сбила вражеский самолет в Одесской области, пилота ищут. Воздушное судно врага атаковало объект украинской военной инфраструктуры.

В Минобороны озвучили потери агрессоров за восемь суток войны: как минимум 9166 человек. Как говорят украинские военные, потери российских оккупантов от украинской армии растут день ото дня.

Россия бросила против украинцев практически всю свою армию, заявил президент Владимир Зеленский. По словам украинского лидера, РФ завела на территорию Украины практически весь личный состав своей армии.