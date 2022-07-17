В Греции разбился грузовой самолет Ан-12 с опасным грузом: погибли 8 украинцев

Место крушения самолета Ан-12 / Фото twitter.com/nexta_tv

В ночь на 17 июля в Греции разбился транспортный самолет Ан-12 украинской компании. На его борту было 12 тонн груза и восемь человек экипажа. Все они, вероятно, погибли. По предварительной информации, причиной аварии стал отказ двигателя.

Связь с Ан-12 была потеряна в 16 км к западу от Кавалы. Экипаж до катастрофы успел предупредить о проблеме с одним из двигателей, после чего диспетчеры в Греции позволили самолету приземлиться в аэропорту Салоники или в воздушной гавани Кавалы. Пилот выбрал последнюю, однако совершить посадку не смог.

Самолет загорелся еще в воздухе, быстро снизился, а затем врезался в кукурузное поле, после чего произошел взрыв, пишет EPT News со ссылкой на очевидцев.

Для тушения пожара прибыли пожарные. На месте производится поисково-спасательная операция. По информации спасателей, нет признаков, что кто-то из экипажа мог остаться в живых, по крайней мере, в полностью обгоревшем фюзеляжа.

Как следует из данных сервиса по отслеживанию перемещений самолетов Flightradar24 от 16 июля, борт выполнял рейс из аэропорта Константин Великий вблизи Ниша в Сербии в столицу Иордании – Амману.

Борт выполнял рейс из аэропорта вблизи Ниша в Сербии в столицу Иордании / Фото twitter.com/nexta_tv

Украинская "Авиакомпания Меридиан" подтвердила катастрофу своего самолета Ан-12 в Греции. Генеральный директор компании Денис Богданович сообщил, что все восемь погибших членов экипажа были гражданами Украины, сообщает Deutsche Welle. Информацию о грузе самолета он не предоставил и объяснил, что "детали уточняются" .

В компании "Меридиан" причину крушения связывают с технической неисправностью в воздухе.

Министр обороны Сербии Небойша Стефанович сообщил, что транспортный самолет Ан-12 перевозил в Бангладеш оборонную продукцию. Самолет вылетел из Сербии и имел все необходимые разрешения, передает сербское издание Blic.

Заказчиком оборонной продукции было Министерство обороны Бангладеша, добавив, что украинская компания является только собственником самолета, а грузы, которые перевозил самолет, принадлежат сербской компании "Валир".

В то же время Стефанович опроверг сообщения российских СМИ о том, что самолет занимался контрабандой оружия и направлялся в Украину.

"Это не первый раз, у нас в начале июня была информация, что в Украину везут какое-то оружие, оказалось, что это рейс и товары, которые шли в Алжир из нашей специализированной промышленности, и в ней были все необходимые разрешительные документы. Эти постоянные сообщения, которыми они пытаются нанести ущерб репутации Сербии - это нечто совершенно неправильное и злонамеренное", - заявил министр.

Как сообщал Главред, в РФ на территории Ростовской области потерпел крушение штурмовик Су-25 ВКС России. По предварительным данным, причиной падения стала ошибка пилотирования — самолет мог зацепить линию электропередач. Пилот самолета погиб.

В марте на юге Китая разбился пассажирский самолет авиакомпании China Eastern Airlines. На его борту в момент катастрофы находились 133 человека.

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