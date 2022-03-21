В Китае разбился пассажирский самолет со 133 людьми на борту

На место выехали спасатели. О судьбе людей, которые были в воздушном судне, пока ничего не известно.
На юге Китая разбился пассажирский самолет авиакомпании China Eastern Airlines. На его борту в момент катастрофы находились 133 человека.
О судьбе людей пока ничего не известно. Об этом сообщает издание sina.com.
Boeing 737 упал в городском округе Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района. После этого на месте падения возник лесной пожар.
На место трагедии прибыли спасатели.
Тем временем в соцсетях начали появляться фото и видео очевидцев с места авиакатастрофы.
The passenger plane that just crashed on Monday was a Boeing 737. Rescue teams have gathered and are approaching. The casualties are unknown. https://t.co/VpjULuYUiEpic.twitter.com/ymStHElwn3— FrontSource (@FrontSource) March 21, 2022
Ранее сообщалось, что в небе над Киевской областью украинские солдаты сбили истребитель оккупантов модели Су-34 с помощью переносного ракетно-зенитного комплекса Stinger.
Также перед этим только за сутки украинская воздушная оборона сбила на Киевщине четыре вражеских самолета, которые летели бомбардировать украинских военных.
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