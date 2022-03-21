В Китае разбился пассажирский самолет со 133 людьми на борту/ Фото, Reuters

На юге Китая разбился пассажирский самолет авиакомпании China Eastern Airlines. На его борту в момент катастрофы находились 133 человека.

О судьбе людей пока ничего не известно. Об этом сообщает издание sina.com.

Boeing 737 упал в городском округе Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района. После этого на месте падения возник лесной пожар.

На место трагедии прибыли спасатели.

Тем временем в соцсетях начали появляться фото и видео очевидцев с места авиакатастрофы.

The passenger plane that just crashed on Monday was a Boeing 737. Rescue teams have gathered and are approaching. The casualties are unknown. https://t.co/VpjULuYUiEpic.twitter.com/ymStHElwn3 — FrontSource (@FrontSource) March 21, 2022

Ранее сообщалось, что в небе над Киевской областью украинские солдаты сбили истребитель оккупантов модели Су-34 с помощью переносного ракетно-зенитного комплекса Stinger.

Также перед этим только за сутки украинская воздушная оборона сбила на Киевщине четыре вражеских самолета, которые летели бомбардировать украинских военных.

Читайте также: