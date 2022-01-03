В Харькове коммунальщики "закопали" в снег неправильно припаркованное авто

Коммунальщики отомстили водителю, автомобиль которого мешал им чистить снег.
В Харькове коммунальщики "закопали" в снег автомобиль, который был припаркован на дороге.
В это время снегоуборочная техника пыталась расчистить снег, а авто мешало им это сделать. Соответствующее видео было обнародовано в Telegram-канале "ТРУХА. Харьков".
Как видно из видео, работники коммунальной службы гребут снег с проезжей части тракторами. Поскольку на их пути стоит машина, они подгребают сугробы прямо к ней.
После работы коммунальщиков снег закрывает автомобиль почти на половину высоты.
"Вот что происходит с непослушными, которые бросили машину, а нужно чистить. Ребята здесь "дают джазу" и закапывают Kia", – говорит автор видео.
Нагадаємо, погода в Украине в январе 2022 будет теплее, чем в предыдущие десятилетия. В то же время ожидается больше погодных катаклизмов. Такой прогноз погоды озвучил заместитель директора Укргидрометцентра Леонид Прокопенко.
Также синоптик рассказал, когда в Украину вернется зима с морозами и снегопадами. Морозы вернутся в Украину к православному Рождеству 7 января. После потепления в Украине также ожидается снег, мокрый снег, дожди и ветер.
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